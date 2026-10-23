Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, consideră că invazia rusă la scară largă ar fi putut avea loc indiferent de cine se afla la conducerea Statelor Unite, atât timp cât Vladimir Putin rămânea la putere. Liderul de la Kiev a declarat că omologul său rus nu ar fi renunțat la obiectivul de a ocupa Ucraina, chiar dacă Donald Trump ar fi fost președintele SUA în februarie 2022, când Rusia a declanșat invazia.

Zelenski a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat lui Steven Bartlett, realizatorul podcastului „The Diary of a CEO”, publicat pe 22 octombrie.

Jurnalistul l-a întrebat dacă războiul ar fi putut fi evitat în cazul în care Trump s-ar fi aflat la Casa Albă în momentul invaziei. Președintele american a afirmat în repetate rânduri că Rusia nu ar fi atacat Ucraina dacă el ar fi fost atunci la conducerea Statelor Unite.

Steven BARTLETT: „Vreau să primesc un răspuns la o întrebare care îmi stăruie în minte. Trump a spus în repetate rânduri, probabil de o sută de ori, că acest război nu ar fi început și nu s-ar fi întâmplat dacă el ar fi fost președinte. Credeți acest lucru?”

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Zelenski a răspuns că nimeni nu poate ști cu certitudine ce s-ar fi întâmplat. El a menționat că invazia a început în timpul mandatului lui Joe Biden, dar a spus că Trump ar fi putut avea capacitatea de a preveni atacul datorită relației sale cu Putin.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Cred că, sincer, nimeni nu știe răspunsul. Cert este că acest lucru s-a întâmplat în timpul președinției lui Biden. Este un fapt. Este un fapt că acest lucru nu s-a întâmplat în timpul președinției lui Trump. Dar este tot un fapt că Putin a ales momentul pentru a ocupa întreaga țară”.

„Nu contează cine este președintele, atât timp cât Putin se află la putere”

Totuși, liderul ucrainean a subliniat că mandatul oricărui președinte american este limitat, în timp ce Putin nu ar fi renunțat la obiectivul său principal. În opinia lui Zelenski, indiferent cine s-ar fi aflat la conducerea SUA, liderul rus ar fi continuat să urmărească ocuparea Ucrainei.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Cred că Trump a avut și încă are o relație specială cu Putin. Și este posibil ca Trump, având relații bune cu Putin, să fi putut preveni o invazie la scară largă. Dar un lucru trebuie înțeles: nici eu, nici Trump nu vom ocupa veșnic aceste funcții prezidențiale. Mai devreme sau mai târziu, mandatul lui Trump s-ar fi încheiat, iar Putin tot nu ar fi renunțat la obiectivul său principal — ocuparea Ucrainei. Prin urmare, cred că, sincer, nu contează cine este președintele, atât timp cât Putin se află la putere.”