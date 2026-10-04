Un nou atac rusesc a lovit Podul de Nord din Kiev, chiar în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz. O dronă a lovit carosabilul, formând o nouă gaură în asfalt și perturbând circulația. Este a doua zi consecutiv când podul este atacat. În ajun, două persoane au fost rănite. Atacurile au continuat și în Dnipro, unde a fost lovită o clădire a unei companii de comunicații, și în Sumî, unde cinci bombe aeriene ghidate au căzut în apropierea unor blocuri.

O explozie puternică zguduie Podul de Nord din Kiev. În imaginile surprinse de martori se vede momentul în care drona lovește carosabilul. Fotografiile publicate de ucraineni arată craterul format în asfalt și pagubele produse drumului. Autoritățile au trimis la fața locului echipe de intervenție și specialiști pentru a evalua starea infrastructurii.

Este pentru a doua zi consecutiv când Podul de Nord este atacat de ruși. Lovitura de ieri a avariat carosabilul și firele rețelei electrice pentru troleibuze, iar două persoane au fost rănite.

Atacurile asupra podurilor din Kiev au provocat, în ultimele zile, restricții de circulație și ambuteiaje în mai multe zone ale capitalei. Podurile peste Nipru sunt esențiale pentru legătura dintre cele două maluri ale orașului.

La aproximativ 400 de kilometri de Kiev, atacurile rusești au vizat și orașul Dnipro. Un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra centrului orașului după o explozie produsă în această dimineață.

Autoritățile regionale spun că rușii au lovit o clădire a unei companii de comunicații, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu. Presa locală indică drept țintă clădirea Ukrtelecom.

Iar în Sumî, atacurile au vizat din nou zone rezidențiale.

Cinci bombe aeriene ghidate au fost lansate asupra comunității Sumî. Una dintre explozii s-a produs în apropierea unor blocuri de locuințe. Potrivit celor mai recente date ale serviciilor de urgență, șapte persoane au fost rănite, inclusiv un copil. Mai multe blocuri, case particulare și mașini au fost avariate.