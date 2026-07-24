Un nou val de atacuri cu drone a lovit în timpul nopții mai multe regiuni din Rusia și Crimeea ocupată. Printre țintele vizate s-au numărat centre logistice ale celui mai mare retailer online din Federația Rusă, Wildberries, unde au izbucnit incendii puternice. Autoritățile ruse au anunțat răniți și suspendarea activității unor depozite, în timp ce Ucraina continuă să lovească infrastructura pe care o consideră importantă pentru efortul de război al Moscovei.

Conform imaginilor difuzate pe rețelele de socializare și în mass-media locale, au fost vizate depozitele aparținând gigantului rus de comerț online Wildberries.

Compania, foarte populară în Rusia, fusese deja vizată de două ori în ultimele zile. Unul dintre atacuri, în apropierea Moscovei, a ucis opt angajați din tura de noapte și a provocat incendii care au distrus practic instalațiile.

Atacurile au vizat în cursul nopții regiunile Sankt Petersburg, Leningrad și Tveri, dar și Crimeea ocupată de Rusia. Coloane uriașe de fum au fost surprinse de localnici și distribuite pe rețelele de socializare.

Guvernatorul regiunii Leningrad a confirmat atacul și a anunțat că trei persoane au fost rănite. La rândul său, compania Wildberries a precizat că a suspendat activitatea a două centre logistice din zonă și că și-a evacuat depozitul din Crimeea. Potrivit reprezentanților companiei, niciun angajat nu a fost rănit. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra infrastructurii Wildberries.

Potrivit companiei, în ultimele zile au fost lovite cinci dintre depozitele sale, care reprezintă aproximativ 10 la sută din capacitatea logistică a rețelei. Kievul susține că aceste centre sunt folosite pentru a sprijini logistica armatei ruse, acuzație respinsă de Moscova.

În paralel, președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că Ucraina va continua să lovească ținte logistice și economice aflate pe teritoriul Rusiei, în încercarea de a reduce capacitatea Moscovei de a susține războiul.