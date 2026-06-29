Rusia a lansat astăzi mai multe atacuri sîngeroase asupra Ucrainei. În Dnipro, șase, persoane au fost ucise iar 29 de persoane au fost rănite după ce o rachetă a lovit clădirea unei întreprinderi. În Zaporojie a fost atacat cu drone un microbuz cu pasageri. Trei oameni au murit, iar 6 au fost răniți, inclusiv un copil. La Nicopol, rușii au atacat din nou salvatorii și o mașină de pompieri.

Regiunea Zaporojie a fost atacată de mai multe ori pe parcurusul zilei de azi. A fost lovit cu drone un microbuz, iar trei pasageri au murit.

La scurt timp rușii au atacat din nou transportul civil în Zaporojie. 4 persoane au fost rănite după ce o dronă rusească a explodat lângă un autobuz.

Rusia a lansat un atac cu rachete asupra infrastructurii din regiunea Dnipro. 6 persoane au murit, iar douăzeci și nouă de au fost rănite.

Rușii au atacat sectorul energetic din regiunile Sumî, Odesa și Cernigov. De asemenea, au avut loc atacuri în regiunile Herson și Harikov, unde o tînără care tocmai și-a primi astăzi diploma de absolvire a fost ucisă. Alte 12 persoane au fost rănite într-un atac aerian cu o bombă rusească. Impactul a avariat clădiri aparținând unei întreprinderi civile, un tramvai, linii de tramvai și un autoturism.

Săptămâna trecută, salvatorii Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au intervenit de 6733 ori în urma atacurilor rusești.