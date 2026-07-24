Cel puțin zece oameni au murit, iar aproape o sută au fost răniți în urma unui atac cu rachetă asupra unei expoziții militare organizate în apropiere de Kiev. Autoritățile ucrainene acuză Rusia că a lovit intenționat evenimentul dedicat industriei de apărare, în timp ce procurorii au deschis două anchete.

Potrivit autorităților ucrainene, racheta a lovit un poligon unde era organizată o expoziție de tehnică militară și sisteme fără pilot, la care participau reprezentanți ai industriei de apărare.

Expoziția militară lovită de atacul cu rachetă de lângă Kiev s-a desfășurat pe teritoriul unui complex sportiv privat și nu pe un poligon al armatei ucrainene, a declarat purtătorul de cuvânt al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Iuri Ignat.

Iurii IGNAT, PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL FORȚELOR AERIENE A UCRAINEI: „Acolo nu este poligon, este complex sportiv privat și nu pe un poligon al armatei ucrainene. De ce a avut loc acolo ne vom clarifica”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Statului Major General, Dmitro Lihovii, a precizat că este vorba despre teritoriul unui complex privat, fără legătură cu armata.

Între timp, Procuratura Generală a Ucrainei investighează atât atacul, calificat drept posibilă crimă de război, cât și modul în care a fost organizat evenimentul, după ce au apărut întrebări privind respectarea măsurilor de securitate. Acesta este unul dintre cele mai grave atacuri asupra unui eveniment al industriei de apărare ucrainene de la începutul războiului.