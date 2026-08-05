Cel puțin 21 oameni au fost uciși, iar alți 44 au fost răniți în unul dintre cele mai puternice atacuri lansate de Rusia asupra Kievului și regiunii din jur de la începutul acestui an. Cele mai multe victime au fost înregistrate la o stație de tren din apropierea unui centru logistic, unde mai mulți oameni își așteptau naveta spre serviciu. Atacul a provocat incendii uriașe și distrugeri la depozite, centre logistice și întreprinderi.

Capitala Ucrainei a fost lovită de unul dintre cele mai puternice atacuri din ultimele luni. Alerta aeriană a durat mai bine de o oră, timp în care explozii puternice au zguduit mai multe zone ale orașului.

Cele mai multe victime au fost înregistrate la stația Kvîtneva, din raionul Brovarî. Potrivit autorităților ucrainene, opt persoane au murit în timp ce așteptau trenul.

În Kiev a murit o persoană, iar alte 26 au fost rănite. Restul victimelor au fost înregistrate în regiunea capitalei. Loviturile au provocat incendii în mai multe cartiere ale Kievului. Au fost afectate depozite, centre logistice și întreprinderi industriale.

Flăcările au cuprins terminale ale companiei Nova Poșta, depozite ale lanțului Novus, precum și cel mai mare centru logistic al platformei de comerț online Rozetka.

Grupul Epicentr a anunțat că și-a pierdut complet un centru logistic din Kiev, un complex de producție și o fabrică de plăci ceramice din regiunea Kiev, alături de alte două depozite.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat asupra Kievului și regiunii învecinate 24 de rachete balistice, patru rachete de mare viteză și 115 drone. Militarii ucraineni spun că au reușit să distrugă toate cele 115 drone, însă niciuna dintre cele 28 de rachete nu a putut fi interceptată, din cauza lipsei sistemelor și muniției antibalistice.

Liderul ucrainean a făcut din nou apel către partenerii occidentali să accelereze livrarea sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, afirmând că acestea ar fi putut salva vieți.

Ministerul rus al Apărării susține că loviturile au vizat infrastructură folosită pentru depozitarea și transportul echipamentelor militare. De cealaltă parte, autoritățile ucrainene afirmă că au fost lovite obiective civile și logistice importante pentru economie. Analiști citați de presa ucraineană și rusă consideră că intensificarea atacurilor asupra centrelor logistice ar putea reprezenta un răspuns la seria de lovituri ucrainene asupra depozitelor companiei ruse Wildberries. Chiar azi noapte drone ucrainene au lovit un nou centru logistic al companiei Wildberries, de această dată în regiunea Tula. În urma atacului a izbucnit un incendiu de proporții, care a cuprins întregul complex.

Compania Wildberries a confirmat incendiul și a anunțat că personalul a fost evacuat înainte de atac. Reprezentanții companiei au precizat că recepționarea mărfurilor a fost suspendată temporar, iar livrările sunt redirecționate către alte centre logistice. Este cel puțin al patrulea centru logistic Wildberries lovit în ultimele zile. Kievul consideră aceste depozite parte a infrastructurii care sprijină efortul de război al Rusiei, în timp ce Moscova susține că este vorba despre obiective civile.