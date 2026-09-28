Rusia a atacat masiv Ucraina duminică seara, atacul putând fi observat inclusiv din România. Pe Internet circulă imagini surprinse în cartierul Dallas din municipiul Tulcea, în timpul atacului cu drone din apropierea graniței. De altfel, un mesaj RO-Alert a fost emis pentru zona de nord a județului Tulcea, după identificarea unor ținte aeriene în zona de frontieră cu Ucraina.

Peste drum de Tulcea, la Izmail, atacul a fost intens. Clipul video este filmat din Malcoci, la ora 20.30, după emiterea mesajului RO-Alert pentru județul Tulcea.



Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol, fiind semnalată prezența unei drone.

Conform datelor radar, drona a intrat în România prin zona Ceatalchioi și a continuat să zboare de-a lungul graniței. După aproximativ zece minute, semnalul acesteia a dispărut de pe radare în apropierea localității Somova.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 22:05, urmând ca în cursul dimineții de luni o echipă specializată a MApN să meargă în zonă pentru verificări, scrie digi24.ro.