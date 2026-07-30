Atacurile aeriene rusești au ucis cel puțin 13 persoane în Ucraina, joi, inclusiv una la Kiev, în lovituri care s-au extins până la orașul vestic Lviv, forțând Polonia vecină să mobilizeze avioane de vânătoare, potrivit Reuters. Un obiect neidentificat a fost detectat în spațiul aerian polonez peste noapte, iar ulterior locul probabil al prăbușirii acestuia a fost găsit în apropierea satului Tarnawa-Kolonia din provincia Lublin, a anunțat Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze, difuzat de X.

Atacurile au avut în contextul în care președintele Volodimir Zelenski se întoarce din Statele Unite, unde a declarat că președintele Donald Trump a fost de acord să acorde Ucrainei licențe pentru rachete Patriot.

Alertele de raid aerian au fost emise în majoritatea regiunilor Ucrainei, un martor citat de Reuters declarând că s-au auzit explozii inclusiv la Kiev. Câteva spații nerezidențiale au luat foc, a declarat primarul Vitali Kliciko pe aplicația de mesagerie Telegram.

O persoană a fost ucisă și alte două rănite în capitală, au anunțat serviciile de urgență, iar alte șase, inclusiv doi copii, au fost ucise în regiunile Dnipropetrovsk și Poltava. În orașul natal al lui Zelenski, Krivoi Rog, din centrul țării, două fete cu vârste de 5 și 12 ani s-au numărat printre cele șase persoane ucise și opt rănite în ceea ce Oleksandr Vilkul, șeful consiliului de apărare al orașului, a declarat că a fost un atac direct al unei rachete balistice rusești Iskander-M.

„O noapte întunecată”, a scris Vilkul pe Telegram, adăugând că racheta, lansată din regiunea Voronej din Rusia, a lovit casa unei familii numeroase și a avertizat că numărul morților ar putea crește pe măsură ce echipele de intervenție îndepărtează molozul.

În Lviv, aproape de Polonia, echipele de salvare se grăbeau să îndepărteze molozul pentru a ajunge la cei blocați după ce rachetele rusești au avariat două clădiri de apartamente și au rănit 15 persoane, au declarat oficialii.

Atac în Lviv/ Facebook

Atac în Lviv/ Facebook

Atac în Lviv/ Facebook

Anterior, Zelenski avertizase că este probabil un atac masiv al Rusiei, spunând că siguranța ucrainenilor depinde de disponibilitatea aliaților de a oferi apărare antirachetă.

„Este important ca partenerii noștri să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă și că protejarea vieții oamenilor depinde direct de voința lor”, a scris Zelenski pe Telegram.

Polonia, membră a Uniunii Europene și a NATO, a trimis avioane de vânătoare pentru a-și proteja spațiul aerian în contextul atacurilor aeriene rusești, au anunțat forțele sale armate pe X.

„Avioanele de vânătoare și un avion de avertizare timpurie au început operațiunile, în timp ce sistemele de apărare aeriană terestre și sistemele de recunoaștere radar au fost plasate într-o stare de pregătire”, au declarat aceștia, adăugând că măsurile au fost preventive. Ulterior, Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze a anunțat că a descoperit locul posibil al prăbușirii unui obiect, în regiunea Lublin din estul țării, potrivit TVP World.

Comandamentul Operațional al Poloniei a declarat că un obiect neidentificat a fost detectat în spațiul aerian polonez în jurul orei locale 3:40, deplasându-se spre vest.

Obiectul a dispărut ulterior de pe radar, determinând armata să trimită un elicopter la ultima sa locație cunoscută.

„Echipajul elicopterului a identificat ceea ce se crede a fi locul de impact al obiectului într-o zonă nelocuită din apropierea orașului Tarnawa-Kolonia”, a adăugat acesta.

Operațiunile de securizare și investigații sunt în curs de desfășurare la fața locului, iar autoritățile nu au identificat încă resturile, relatează digi24.ro.