Capitala Ucrainei a fost din nou ținta unui atac cu rachete lansat de Rusia în dimineața zilei de duminică. Cel puțin o persoană și-a pierdut viața, iar alte 13 au fost rănite, după ce mai multe rachete au lovit Kievul și regiunea din jurul orașului, provocând incendii și distrugeri în mai multe cartiere, relatează Reuters.

Potrivit autorităților ucrainene, o serie de explozii puternice s-au auzit în timpul nopții, după ce Forțele Aeriene au emis avertizări privind un posibil atac cu rachete balistice.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că în urma bombardamentelor au izbucnit incendii într-un cămin studențesc, un bloc de locuințe și un supermarket. De asemenea, mai multe depozite, clădiri de birouri și alte imobile nerezidențiale au fost avariate, iar mașini parcate au fost cuprinse de flăcări în mai multe sectoare ale capitalei, scrie digi24.ro.

Echipajele de intervenție au fost mobilizate în mai multe zone afectate, unde pompierii au luptat cu incendiile și au căutat eventuale victime printre dărâmături.

Un locuitor al Kievului, identificat doar cu prenumele Vlad, a povestit că explozia i-a smuls ușa balconului, care l-a lovit în cap.

„Bunica mea locuiește cu mine și nu poate merge. Cum aș fi putut să fug și să o las în urmă?”, a spus bărbatul.

În regiunea Kiev, alte două persoane au fost rănite, iar mai multe depozite au fost avariate în urma atacului.

În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat loviturile cu rachete balistice asupra Kievului și altor orașe ucrainene. Potrivit Reuters, aceste atacuri au loc într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un deficit de sisteme moderne de apărare antiaeriană, necesare pentru interceptarea rachetelor balistice, ceea ce face ca apărarea capitalei să devină tot mai dificilă.