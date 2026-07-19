Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) solicită viitorului Guvern reluarea dialogului instituțional privind reforma administrației publice locale și avertizează că modificările de amploare nu pot fi implementate fără implicarea directă a primăriilor. Reprezentanții autorităților locale susțin că reforma trebuie construită prin consultări reale, nu prin proceduri formale, iar comunitățile trebuie să dispună de resurse financiare suficiente pentru a-și exercita atribuțiile.

Solicitările au fost transmise premierului desemnat, Vasile Tofan, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții CALM. Aceștia au atras atenția că mecanismul legal de dialog dintre Guvern și administrațiile locale – Comisia Paritară – nu s-a mai întrunit de aproape un an, ceea ce afectează cooperarea dintre nivelul central și cel local.

Una dintre principalele preocupări ale primarilor ține de reforma administrativ-teritorială și procesul de amalgamare voluntară a localităților. CALM consideră că termenul stabilit pentru implementarea acestui proces este prea scurt și susține că o astfel de reformă necesită timp, consens și participarea activă a comunităților.

„O reformă administrativ-teritorială nu poate fi realizată doar prin decizii de la centru. Este nevoie de implicarea celor care cunosc cel mai bine problemele localităților – administrațiile publice locale”, au transmis reprezentanții CALM.

În cadrul discuțiilor, organizația a venit și cu propuneri privind reorganizarea administrației publice locale, inclusiv reducerea numărului de raioane sau restructurarea nivelului doi al administrației. CALM pledează pentru consolidarea rolului orașelor în dezvoltarea regională și pentru crearea unor condiții mai bune de atragere a investițiilor.

Un alt subiect important abordat a fost autonomia financiară a primăriilor. Reprezentanții CALM susțin că actualul sistem fiscal menține autoritățile locale dependente de bugetul de stat și cer revizuirea mecanismelor de repartizare a veniturilor.

Printre propuneri se numără creșterea ponderii veniturilor proprii ale administrațiilor locale, actualizarea bazei de impozitare a bunurilor imobile și identificarea unor soluții care să permită primăriilor să gestioneze mai eficient resursele financiare.

Primarii au atras atenția și asupra dificultăților întâmpinate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Potrivit CALM, lipsa unui mecanism de cofinanțare și prefinanțare pune în pericol investiții importante, deoarece multe localități nu dispun de bani pentru a acoperi cheltuielile până la rambursarea fondurilor europene.

Reprezentanții autorităților locale au cerut și accelerarea procesului de digitalizare, precum și acces mai larg la registrele de stat, pentru reducerea birocrației și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

CALM a transmis că este pregătit să colaboreze cu viitorul Executiv pentru elaborarea unei reforme moderne a administrației publice locale, însă succesul acesteia depinde de existența unui dialog real între Guvern și comunități.

„Dezvoltarea echilibrată a Republicii Moldova poate fi asigurată doar printr-un parteneriat autentic între autoritățile centrale și cele locale”, au concluzionat reprezentanții CALM.