Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, analizează posibilitatea demiterii comandantului suprem al armatei, Oleksandr Sîrski, supranumit de unii militari „Măcelarul”, pe fondul celei mai grave crize de conducere militară cu care s-a confruntat administrația sa de la începutul războiului, relatează Financial Times.

Decizia ar veni după un val de nemulțumiri provocate de demiterea ministrului civil al Apărării, Mihailo Fedorov, dar și de conflictul tot mai profund dintre acesta și Sîrski privind modul în care Ucraina trebuie să ducă războiul împotriva Rusiei.

Potrivit unor oficiali de rang înalt din administrația de la Kiev, Zelenski urmează să discute în acest weekend cu mai mulți comandanți militari despre situația de pe front și despre posibili candidați pentru funcția de comandant al armatei. Liderul ucrainean ar fi pregătit să îl înlocuiască pe Sîrski dacă va identifica o persoană capabilă să asigure o tranziție fără probleme și să mențină apărarea pe linia frontului de aproximativ 1.200 de kilometri.

Tensiunile au escaladat după ce Sîrski i-ar fi cerut lui Zelenski demiterea lui Mihailo Fedorov, potrivit declarațiilor fostului ministru. Acesta a susținut că șeful armatei i-ar fi blocat reformele în Ministerul Apărării și că nu ar fi reușit să adapteze armata la noile realități ale războiului modern.

„Dacă vrem să învingem inamicul în mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să schimbăm comandantul suprem și șeful Statului Major General”, a declarat Fedorov, criticând abordarea tradițională a lui Sîrski, bazată pe utilizarea masivă a infanteriei și artileriei.

Conflictul dintre cei doi oficiali ar fi devenit atât de puternic încât aceștia nu mai comunicau direct, iar Zelenski a recunoscut că trebuia să intervină personal pentru a-i aduce la aceeași masă.

„Fără mine, ei nu se așează la masă ca să discute”, ar fi declarat președintele ucrainean, precizând că și-a dorit unitate între cei doi, dar nu a reușit să o obțină.

Mii de oameni au cerut plecarea lui Sîrski

Demiterea lui Fedorov a declanșat proteste la Kiev și în alte orașe ucrainene. Mii de oameni s-au adunat în fața Administrației Prezidențiale, scandând „Sîrski, pleacă!”.

Veterani militari și soldați activi s-au alăturat manifestațiilor, într-un semn rar de nemulțumire publică din partea unor membri ai armatei. Organizatorii protestelor au cerut demiterea comandantului suprem și revenirea lui Fedorov în funcția de ministru al Apărării.

Nemulțumirile sunt legate în special de diferențele de viziune privind viitorul armatei ucrainene. Fedorov considera că dronele, automatizarea și tehnologiile moderne sunt elementele-cheie ale războaielor viitoare, în timp ce Sîrski ar fi rămas atașat unei strategii militare tradiționale.

Cine este Oleksandr Sîrski

Oleksandr Sîrski a preluat conducerea armatei ucrainene în februarie 2024, după demiterea controversată a generalului Valeri Zalujnîi, una dintre cele mai populare figuri militare din Ucraina.

Sîrski a fost apreciat pentru rolul său în apărarea Kievului în primele săptămâni ale invaziei ruse și pentru operațiunile de succes din Harkov și Herson în 2022. Totuși, stilul său de comandă a fost criticat de unii militari, care îl acuză că acceptă pierderi mari pentru atingerea obiectivelor strategice, transmite digi24.ro.

Porecla de „Măcelarul”, folosită de unii soldați, face referire la această abordare considerată de critici prea dură.

O eventuală schimbare la conducerea armatei ar reprezenta una dintre cele mai importante decizii militare ale lui Zelenski de la începutul războiului, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze poziția pe front și să mențină sprijinul partenerilor occidentali.