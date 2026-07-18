Zeci de oameni din comunitatea romă din Republica Moldova s-au adunat astăzi în curtea casei lui Artur Cerari, unde are loc ceremonia de înmormântare a fostului lider al romilor.

Funeraliile au început pe 18 iulie, la ora 12:00, iar pregătirile pentru eveniment au început încă de dimineață. În jurul orei 12:30, pe acordurile tarafului venit de la Edineț, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Artur Cerari a fost scos în curte, unde a fost arborat atât drapelul Republicii Moldova, cât și drapelul comunității romilor.

Ograda baronului a devenit neîncăpătoare pentru rude, apropiați și membri ai comunității rome veniți să-i aducă un ultim omagiu celui care a condus timp de aproape trei decenii comunitatea romilor din Soroca.

Atmosfera a fost una încărcată de emoție, iar cei prezenți au venit să-l petreacă pe Artur Cerari pe ultimul său drum, păstrând tradițiile și obiceiurile comunității.

Baronul de la Soroca, Artur Cerari, a murit pe 4 iulie, la vârsta de 66 de ani, în urma unui stop cardiac. Timp de aproape trei decenii, Artur Cerari a fost liderul tradițional al romilor din țară, fiind cunoscut pentru implicarea în apărarea drepturilor comunității și promovarea accesului la educație.