Armata ucraineană a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un mare atac cu drone asupra regiunii Moscovei, lovind ținte din estul capitalei, au relatat canalele media rusești de pe Telegram, citate de Kyiv Independent.

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale de către locuitorii din zonă par să arate un fum negru dens ridicându-se de la un depozit de petrol din orașul Noginsk, situat la aproximativ 50 de kilometri est de Kremlin.

Mai târziu, în cursul dimineții, a fost observat și un incendiu de proporții la un depozit „Wildberries” de la sud de Noginsk, în orașul Elektrostal. Wildberries este de departe cel mai mare retailer online din Rusia, fiind prezent și în alte țări din jur, transmite hotnews.ro.



Amploarea pagubelor provocate nu a fost clară imediat.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a afirmat că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate către regiunea Moscovei, dintre care 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitală.

Atacul asupra depozitului Wildberries de lângă Moscova a marcat a doua lovitură a nopții care a vizat marele retailer online.

Un atac similar a lovit un depozit Wildberries din orașul Kotovsk, din regiunea rusă Tambov, ceea ce sugerează că ucrainenii au început să atace o nouă categorie de ținte cea a logisticii comerțului online din Rusia.

„Șapte angajați din tura de noapte au fost uciși când drone inamice au lovit un centru logistic al Wildberries”, a scris pe Telegram guvernatorul Evgheni Pervyshov, precizând că atacul din Kotovsk a provocat și 24 de răniți, potrivit AFP.