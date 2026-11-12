La doar câteva ore după încheierea negocierilor de pace de la Abu Dhabi, Rusia a lansat un nou atac de amploare asupra Ucrainei. Kievul a fost lovit cu rachete balistice și drone, iar bilanțul este tragic: o femeie a murit, iar alte cinci persoane au fost rănite. În regiunea capitalei, doi pompieri au fost uciși și alți doi răniți într-un atac repetat, în timp ce interveneau pentru stingerea unui incendiu provocat de bombardamente. Au fost vizate și obiective energetice și industriale din mai multe regiuni, unde au izbucnit incendii și s-au produs întreruperi de curent.

Acesta este momentul când o bucată de dronă, de tip Gherani, cade pe o arteră intens circulată din Kiev. În urma impactului a izbucnit un incendiu puternic, iar fumul a acoperit șoseaua.

Un bărbat de 32 de ani a fost rănit, după ce a suferit arsuri la mâini. Un autobuz de pasageri și un automobil au fost avariate.

Atacul cu drone din această după amiază a venit după o noapte grea pentru Kiev. Exploziile în capitala ucraineană au început să răsune puțin după ora unu noaptea.

O dronă rusească a lovit direct blocul de locuințe cu nouă etaje din cartierul Solomianski al Kievului. Impactul a provocat un incendiu puternic, care s-a extins de la etajul trei până la al șaselea.

O parte din structura clădirii s-a prăbușit la nivelul etajului cinci, iar fumul dens a făcut operațiunea de salvare și mai dificilă.

În regiunea Kiev, doi pompieri au fost uciși, iar alți doi au fost răniți în urma unui atac repetat. Rușii au lovit din nou în timp ce echipele de intervenție stingeau un incendiu provocat de primul atac.

În apropiere de Brovarî, o dronă a lovit un camion încărcat cu produse chimice de uz casnic. Vehiculul a luat foc, iar șoferul a fost rănit.

Atacurile au afectat și regiunea Jîtomir, unde au fost lovite obiective energetice și clădiri civile.

În regiunea Rivne, dronele rusești au lovit infrastructura energetică și întreprinderi. Peste 160 de localități au rămas fără electricitate, iar unele obiective de infrastructură critică au fost trecute pe generatoare.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat 123 de drone în timpul nopții, dintre care 94 au fost doborâte de apărarea antiaeriană. Au fost raportate și atacuri cu rachete balistice și antinavă.