Atacul din Crimeea a avut loc după ce armata rusă a bombardat două poduri importante din Kiev. Rușii au lovit infrastructura cu rachete balistice, iar circulația pe ambele sensuri a fost suspendată. Au fost distrugeri nu doar în capitala Ucrainei. Și în alte regiuni au fost lovite clădiri, infrastructură și obiective industriale.

Imagini filmate în timpul nopții surprind momentul în care exploziile zguduie Kievul. Rusia a lansat două atacuri cu rachete balistice asupra capitalei, lovind infrastructura de pe ambele maluri ale Niprului.

Potrivit primarului Vitali Kliciko, au fost avariate Podul de Nord și Podul de Sud, două artere importante care asigură legătura între diferite cartiere ale orașului.

Vitali KLITCIKO, PRIMARUL KIEVULUI: „În prezent specialiștii lucrează pentru a redeschide traseul cât mai curând.”

Dimineața, cele două poduri erau încă închise circulației, iar oamenii au fost nevoiți să traverseze pe jos porțiunile accesibile.

Atacul a afectat și infrastructura de metrou, iar în unele cartiere au apărut probleme cu alimentarea cu apă și căldură. Sute de clădiri au rămas fără încălzire. Pe o porțiune a liniei verzi de metrou, circulația trenurilor a fost suspendată temporar.

Atacurile rusești au vizat și alte regiuni ucrainene. La Dnipro au fost avariate întreprinderi, infrastructura de transport și locuințe private. Momentul primelor lovituri a fost surprins de camerele de bord ale unei mașini.

În Sloviansk, din regiunea Donețk, două persoane au fost rănite, iar patru blocuri de locuințe au fost avariate. Salvatorii au intervenit și pentru stingerea incendiilor provocate de bombardamente.

Un bilanț și mai grav a fost anunțat în localitatea Komîșuvaha, din regiunea Zaporojie. Atacul rusesc din 2 noiembrie s-a soldat cu 72 de morți. Este al doilea cel mai sângeros atac individual asupra civililor de la începutul războiului, după bombardarea teatrului din Mariupol, unde numărul victimelor este estimat la câteva sute.