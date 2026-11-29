Mai multe regiuni ale Ucrainei au fost ținta atacurilor rusești, soldate cu victime și pagube. Două femei au murit, una la Odesa și alta în regiunea Zaporojie. Tot acolo, salvatorii au reușit să scoată de sub dărâmături o adolescentă de 14 ani. Într-un alt atac, armata ucraineană susține că a distrus o bază a unității rusești de drone Rubicon, în Berdiansk. Potrivit primelor estimări, peste 30 de militari ruși ar fi fost uciși, iar până la 70 răniți.

Regiunea Kiev a fost atacată cu drone, iar cele mai mari pagube au fost înregistrate în trei raioane: Bila Țerkva, Fastiv și Vișhorod. În orașul Fastiv, un atac a provocat un incendiu pe teritoriul pieței centrale. Flăcările au cuprins un magazin, un local și mai multe spații comerciale. În total, opt blocuri de locuit și 19 case particulare au fost avariate, iar patru oameni au fost răniți.

La Odesa, o dronă a lovit un bloc cu 14 etaje. O femeie de 74 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost rănite.

Trei depozite, în care erau păstrate jucării și electrocasnice, au fost cuprinse de un incendiu de proporții. Alte distrugeri au fost raportate la o fermă din regiune.

În Vinnița, atacul rusesc a provocat un incendiu puternic într-un garaj cooperativ. 17 automobile au fost avariate, dintre care patru au ars complet. Focul a distrus și zece garaje, precum și o clădire folosită ca depozit.

În regiunea Dnipropetrovsk, armata rusă a atacat cu drone de peste 20 de ori. Au fost avariate o stație de reparații auto, întreprinderi agricole, automobile și locuințe.

La Zaporojie, bombele aeriene ghidate au lovit sectorul rezidențial. O femeie de 40 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite. Printre victime este și o adolescentă de 14 ani, scoasă de salvatori de sub dărâmăturile unei case. Au fost avariate blocuri de locuit și două instituții de învățământ.

În replică, armata ucraineană anunță că a lovit o bază a unității rusești de drone „Rubicon”, în orașul ocupat Berdiansk. Potrivit Forțelor de Apărare din sudul Ucrainei, acolo se aflau o bază de instruire a operatorilor de drone, spații de cazare pentru militari și depozite de echipamente fără pilot. Potrivit estimărilor preliminare ale serviciilor de informații ucrainene, peste 30 de militari ruși ar fi fost uciși, iar până la 70 ar fi fost răniți. Ucrainenii susțin că au fost loviți și reprezentanți ai conducerii unității. După atac, în zonă ar fi avut loc mai multe explozii secundare, provocate de detonarea munițiilor. Operațiunea a fost planificată de centrul de coordonare a sistemelor de atac fără pilot al grupării de trupe „Sud”. La aceasta au participat mai multe structuri ucrainene, inclusiv serviciul de informații externe, unitatea specială „Alfa” a SBU și 2 brigăzi de drone.