Atacurile rusești din noaptea de 14 spre 15 noiembrie au provocat victime și pagube în mai multe regiuni ale Ucrainei. Cel puțin 12 persoane au fost rănite în orașele Zaporojie și Ciornomorsk, din regiunea Odesa, printre acestea fiind și un băiețel de numai doi ani. În regiunea Kirovograd, o instalație de infrastructură industrială a fost atacată, iar în urma loviturilor au izbucnit incendii în două locuri.

Unul dintre cele mai grave atacuri a vizat orașul Zaporojie, unde trupele ruse au lansat lovituri aeriene în seara zilei de 14 noiembrie. Potrivit informațiilor preliminare, șase persoane au fost rănite, inclusiv un băiețel de doi ani. Toate victimele au primit îngrijiri medicale, iar numărul răniților este în continuare verificat.

Salvatorii au intervenit pentru a inspecta zonele afectate și a căuta eventuale victime. În timpul operațiunilor, aceștia au reușit să scoată un bărbat blocat într-un apartament.

Atacurile au provocat pagube importante. Două case particulare și mai multe garaje au fost avariate, iar geamurile unor blocuri de locuit au fost sparte de suflul exploziilor. Totodată, mai multe automobile parcate au fost cuprinse de flăcări. Zece mașini au fost distruse complet, iar alte zece au fost avariate.

Psihologii serviciului ucrainean pentru situații de urgență au acordat sprijin pentru zece persoane afectate de atac.

Infrastructură energetică și clădiri avariate la Ciornomorsk

Alte șase persoane au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului Ciornomorsk, din regiunea Odesa.

Loviturile au afectat infrastructura energetică, iar o clădire administrativă cu patru etaje a suferit distrugeri importante. Două automobile parcate au fost cuprinse de flăcări.

Suflul exploziilor și fragmentele rezultate în urma atacului au avariat, de asemenea, o conductă de gaz, fațadele și geamurile unor locuințe din apropiere.

Un bărbat rănit a rămas blocat într-un apartament. Salvatorii au reușit să deschidă ușa, i-au acordat primul ajutor și l-au predat medicilor.

La fața locului au intervenit și psihologii serviciului pentru situații de urgență, care au oferit asistență locuitorilor ale căror case au fost afectate.

Incendii la o instalație industrială din regiunea Kirovograd

Între timp, în regiunea Kirovograd, trupele ruse au atacat o instalație de infrastructură industrială. În urma loviturilor au izbucnit incendii în două zone.

Pompierii au intervenit și au reușit să lichideze toate focarele de ardere. Autoritățile au anunțat că, în acest caz, nu au fost înregistrate persoane decedate sau rănite.

Informațiile au fost comunicate de serviciile ucrainene pentru situații de urgență.