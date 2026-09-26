Două femei au fost ucise, iar cel puțin 14 oameni au fost răniți în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei. Printre răniți este și un copil de trei ani, scos de sub dărâmături în Zaporojie, unde o casă a fost distrusă complet. Loviturile au provocat incendii și distrugeri în mai multe regiuni, inclusiv la Kiev, Odesa și Harkov.

La Kiev, dronele rusești au provocat incendii în mai multe cartiere. În sectorul Solomianski, o dronă a căzut peste un bloc cu cinci etaje. Au luat foc mai multe apartamente și un magazin de la parter.

„Vă mulțumesc.”

În alte zone ale capitalei au fost avariate case, mașini și spații comerciale. O dronă a lovit și zona unui hipermarket din apropierea centrului comercial Lavina Mall. Iar în sectorul Darnîțki a izbucnit un incendiu în apropierea unor depozite.

Atacurile au ajuns și în regiunea Odesa. Imaginile arată camioane cuprinse de flăcări pe o șosea, după ce o dronă a lovit zona. În regiune au fost avariate fațadele și geamurile a peste zece case și blocuri, dar și un complex hotelier-restaurant și clădiri administrative.

Cele mai grave consecințe sunt în Zaporijie. O dronă a distrus o casă, iar salvatorii au scos de sub dărâmături trupurile a două femei. Victimele erau mama și bunica unui băiețel de trei ani, care a fost rănit în atac.

La Harikov, dronele au lovit două cartiere. Au fost avariate case și mașini, iar mai multe vehicule au luat foc.

În total, Rusia a lansat asupra Ucrainei 173 de drone. Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, 134 au fost doborâte sau suprimate de apărarea antiaeriană.