Kievul a fost ținta unui atac rusesc masiv luni dimineața, în ajunul summitului crucial al NATO din Turcia, la care președintele SUA, Donald Trump, intenționează să participe, potrivit CNN și Reuters.

Valurile de rachete balistice şi drone lansate de Rusia către Kiev şi regiunea înconjurătoare au ucis cel puțin nouă oameni și au rănit alți 34, au declarat autoritățile ucrainene.

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului, spune că bilanțul victimelor nu este definitiv, deoarece operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare.

Kiev/ hotnews.ro

Kiev/ hotnews.ro

Explozii puternice au răsunat în tot centrul orașului. O clădire de locuinţe a fost parţial distrusă între etajele 5 şi 9 în cartierul Podilski. Alte clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost, de asemenea, lovite în aceeași zonă, în timp ce alte trei blocuri de apartamente au fost vizate în cartierul Darnițki.

Sirenele de raid aerian au fost activate în tot orașul, determinând mulți locuitori să se refugieze în adăposturi.

Loviturile de luni dimineață survin la doar câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a atras atenția că Moscova pregătea un nou atac masiv. Precedentul bombardament de amploare asupra Kievului a avut loc joia trecută, când 30 de persoane și-au pierdut viața în cel de-al treilea cel mai sângeros incident de la începutul războiului.

Kiev/ hotnews.ro

Kiev/ hotnews.ro

Zelenski subliniase pe rețeaua X că momentul ales de Moscova nu este întâmplător. „Este tipic pentru Putin: imediat după Ziua Independenței Statelor Unite și înainte de summitul NATO de la Ankara”, a declarat Zelenski duminică.

Războiul din Ucraina va domina agenda summitului din Turcia, programat să înceapă marți. Aflat în drum spre Ankara, Donald Trump și-a reafirmat disponibilitatea de a intermedia încheierea conflictului în cadrul unei convorbiri telefonice de aproape 90 de minute cu Vladimir Putin. Potrivit consilierului de la Kremlin, Iuri Ușakov, liderul de la Casa Albă a purtat discuții similare și cu Zelenski în cursul zilei de sâmbătă.

Deși promisese că va pune capăt războiului în 24 de ore de la preluarea mandatului, administrația lui Trump nu a reușit să găsească o cale către pace, la mai bine de 500 de zile de la debutul celui de-al doilea mandat prezidențial.

Kiev/ hotnews.ro

Kiev/ hotnews.ro

Pe front, forțele ruse și-au intensificat acțiunile pentru a cuceri noi teritorii în regiunea Donețk din estul Ucrainei – un obiectiv strategic cheie pentru Kremlin –, iar orașele ucrainene sunt vizate de atacuri aproape în fiecare noapte cu drone și rachete lansate de Moscova, scrie hotnews.ro

În replică, Ucraina a intensificat recent propriile atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective de infrastructură critică din adâncul teritoriului rus, vizând rafinării de petrol, porturi și fabrici de armament.