Patriarhul Filaret, care a condus Biserica Ortodoxă Ucraineană, a decedat la vârsta de 98 de ani, după o lungă perioadă de slujire în cadrul Patriarhatului Kievului. Anunțul a fost făcut astăzi de mitropolitul Epifanie, întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, citat de presa din țara vecină.

Epifanie, MITROPOLITUL BISERICII ORTODOXE UCRAINENE: „Astăzi, simt o tristețe profundă și o mare durere în suflet, la fel ca mulți ucraineni, deoarece astăzi s-a încheiat călătoria pământească a Sanctității Sale Patriarhul Filaret”.

Totodată, acesta a subliniat că poporul ucrainean își va aminti mereu de învățăturile Patriarhului Filaret și de importanța menținerii unității Bisericii Ortodoxe a Ucrainei în jurul Tronului Kievului.

Patriarhul Filaret a murit după ce fusese anterior internat în spital, din cauza agravării unor afecțiuni cronice.

Cine a fost și ce a însemnat pentru Biserica Ortodoxă Ucraineană

Patriarhul Filaret a fost una dintre cele mai cunoscute și influente personalități din istoria ortodoxiei ucrainene, având o activitate bisericească desfășurată pe parcursul mai multor decenii. Timp de mulți ani, el a condus Biserica Ortodoxă Ucraineană, fiind liderul său spiritual și administrativ principal. Numele său este strâns legat de lupta pentru recunoașterea independenței Bisericii ucrainene și pentru desprinderea acesteia de sub autoritatea Moscovei.