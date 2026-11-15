O dronă care, în loc să atace, salvează vieți pe front. Ucraina a reușit să evacueze încă un militar grav rănit, cu ajutorul aparatului StarGate. Este deja a șasea operațiune de acest fel, într-o zonă în care minele, bombardamentele și dronele rusești fac aproape imposibilă intervenția echipelor de salvare. Aparatul poate transporta răniții direct de pe câmpul de luptă, acolo unde nici ambulanțele, nici vehiculele militare nu mai pot ajunge.

Acesta este momentul în care un militar ucrainean își târăște camaradul rănit spre drona care urmează să-l salveze. Serghei, membru al regimentului de asalt CODE 9.2, fusese lovit de o dronă FPV rusească și avea răni grave la un braț și la un picior. Nu se mai putea deplasa singur, iar terenul minat și bombardamentele făceau imposibilă intervenția unui vehicul terestru. Camarazii săi l-au tras până la aparatul de evacuare, iar Serghei a fost transportat la spital, unde primește îngrijiri medicale.

„Hai! În partea stângă nu în față. Am reușit.”

Nu este un caz izolat. Serghei este al șaselea militar evacuat de pe front cu ajutorul dronei StarGate, de la sfârșitul lunii octombrie. Primele două operațiuni au salvat doi militari de 24 și, respectiv, 25 de ani. A treia a fost și mai impresionantă: un soldat de 54 de ani, rănit de o mină, a fost recuperat după ce a petrecut 57 de zile pe poziție. Într-o altă misiune, drona a parcurs aproape 60 de kilometri dus-întors pentru a ajunge la un militar rănit.

„- Mergi încet!

- Hai.

- Mă bucur că drona m-a salvat de pe poziție. Eram la capăt deja.”

StarGate este un aparat de zbor fără pilot, cu șase rotoare, dezvoltat de compania ucraineană SkyFall la solicitarea militarilor. Sub dronă este montat un compartiment special, construit pe baza unei tărgi medicale, în care este fixat soldatul rănit. Aparatul poate transporta o greutate de până la 150 de kilograme și poate atinge o viteză de 105 kilometri pe oră. Costul indicat în relatările despre proiect este de aproximativ 44.500 de euro. Dar cea mai importantă calitate a acestei drone nu este viteza, ci capacitatea de a ajunge acolo unde ambulanțele și vehiculele militare nu mai pot interveni.

„StarGate este prima dronă de evacuare aeriană fără pilot, proiectată special pentru a scoate soldații răniți de pe câmpul de luptă, din zonele în care există câmpuri minate și drone inamice care supraveghează linia frontului. În prezent, evacuarea poate dura de la câteva ore până la câteva zile, chiar și trei zile. Cu StarGate, putem evacua o persoană în doar câteva minute. Datorită vitezei și timpului scurt necesar pentru pregătirea aparatului, totul se poate desfășura extrem de rapid.”

Un alt avantaj este că aparatul poate continua misiunea chiar dacă semnalul GPS este bruiat sau legătura cu operatorul este întreruptă temporar. Sistemele de navigație bazate pe inteligență artificială și comunicațiile de rezervă îi permit să-și continue zborul. Armata ucraineană vrea acum să extindă acest tip de evacuare și să formeze echipe specializate pentru asemenea misiuni. Compania SkyFall și-a propus să ajungă la o producție de până la o mie de aparate pe lună, până la sfârșitul anului 2026.