Infrastructura logistică și industrială a Ucrainei a fost din nou ținta atacurilor rusești. Dronele au lovit un terminal poștal și un depozit din regiunea Harikov, iar în regiunea Kiev au provocat un incendiu de proporții la un centru logistic. Trei oameni au fost răniți în regiunea Dnipro, unde au fost atacate mai multe localități. În replică, dronele ucrainene au ajuns în regiunea rusă Reazani, unde au izbucnit incendii la mai multe obiective industriale, inclusiv în zona unei rafinării petroliere.

Imaginile surprinse în timpul nopții arată flăcări uriașe și coloane de fum care se ridică deasupra unor clădiri industriale. În regiunea Kiev, atacul rusesc a provocat un incendiu la un depozit din raionul Bucea.

Nici regiunea Dnipropetrovsk nu a scăpat de atacuri. Rușii au lansat drone asupra orașelor Dnipro și Samar, dar și asupra mai multor raioane.

În regiunea Harikov, dronele rusești au lovit un terminal poștal. În timpul intervenției pompierilor, armata rusă a lansat un atac repetat asupra obiectivului. Salvatorii au reușit să se adăpostească, astfel că niciunul nu a fost rănit. Un alt depozit, al unei întreprinderi private, a fost cuprins de flăcări.

În același timp, explozii puternice au zguduit regiunea rusă Reazan. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată incendii de proporții în zona industrială. Printre posibilele ținte se numără rafinăria petrolieră din Reazan și un centru logistic al companiei Wildberries.

Guvernatorul regiunii a confirmat incendiile izbucnite pe teritoriul unor întreprinderi industriale, avarierea liniilor electrice și întreruperi de curent în unele cartiere. Rafinăria din Reazani este una dintre cele mai mari din Rusia și poate procesa aproximativ 17 milioane de tone de petrol anual. Produce benzină, motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv produse care ajung în sectorul militar rus. Instalația a mai fost atacată în octombrie, când una dintre principalele unități de procesare a fost oprită.