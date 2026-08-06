Ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a revenit cu explicații privind declarațiile sale recente despre perspectivele aderării Ucrainei la NATO. Oficialul a precizat, miercuri, contextul afirmațiilor făcute cu două zile înainte, subliniind că poziția sa a fost interpretată eronat și reiterând importanța parcursului euroatlantic al Ucrainei.

Atunci, spre surprinderea multora, el a afirmat că Ucraina nu ar fi avantajată de aderarea la Alianță în forma sa actuală, relatează News.ro, care citează Evropeiska Pravda și Interfax-Ucraina.

Ambasadorul a fost rugat să își explice declarațiile făcute luni, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor, când a spus că nu vede Ucraina în NATO, deoarece alianța occidentală a rămas „ghidată de doctrinele din cel de-al Doilea Război Mondial” și ar trage Kievul în jos.

Zalujni a asigurat miercuri că este un susținător al Alianței Nord-Atlantice, însă consideră că aceasta trebuie să treacă printr-o transformare profundă.

Generalul a reamintit că, în 2019, a fost principalul susținător și promotor al reformei privind trecerea Forțelor Armate ale Ucrainei la standardele NATO, motiv pentru care a fost atunci ținta multor critici.

„În fața dumneavoastră se află o persoană care, în 2019, cu aceste mâini și cu acest cap, a elaborat în întregime reforma și modificările aduse la aproape 37 de acte legislative privind alinierea Ucrainei, în sistemul de management la nivel strategic, la principiile și standardele NATO. Mi-am făcut atât de mulți dușmani, încât nici nu vă puteți imagina. Eu sunt pentru NATO”, a declarat ambasadorul.

Critici la adresa doctrinei NATO

Totuși, potrivit acestuia, „din punct de vedere politic, NATO ridică multe întrebări, fiind un bloc care a apărat lumea veche”.

„Are loc un progres științific și tehnic. În 2026, Ucraina a utilizat toate tipurile de armament – cu excepția, poate, a armelor nucleare, a portavioanelor și a avioanelor F-35, care se află în dotarea NATO – și a aplicat doctrinele de utilizare a acestora. Resursele s-au epuizat. Federația Rusă a găsit o soluție de contracarare pentru toate acestea”, a explicat Zalujni.

Explicându-și punctul de vedere, fostul comandant-șef a susținut că NATO operează încă după doctrine formulate la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în timp ce Ucraina a fost forțată de război să evolueze mult mai rapid.

„Progresul științific și tehnologic și războiul în curs au dus Forțele Armate ale Ucrainei la un nivel cu totul diferit. Iar acum NATO nu are altă soluție decât să treacă la standarde complet diferite, pentru a ajunge la o doctrină cu totul nouă. Abia atunci NATO va fi pregătită pentru aderarea Ucrainei. Am spus deja că avem nevoie de un bloc militar cu totul nou, cel mai probabil cu o ancorare teritorială în Europa. Cu totul nou”, a subliniat Zalujni.

JEF, prezentată drept un model de viitor

Ca exemplu, el a invocat din nou, la fel ca luni, JEF (Forțele Expediționare Unite), despre care a spus că este „o organizație destul de promițătoare din punct de vedere politic”.

Zalujni a adăugat că participă în mod regulat la exercițiile de comandă și stat major ale NATO desfășurate în Marea Britanie, deoarece acestea reflectă cultura și filosofia Alianței privind desfășurarea operațiunilor militare.

„Însă acest bloc trebuie să se schimbe pentru a face față amenințărilor actuale”, a insistat el.

Fostul comandant al armatei ucrainene a lansat și o provocare la adresa statelor membre NATO.

„Ucraina se află în război cu Rusia, fără a fi membră a NATO. Să spună sincer cei din NATO: sunt oare pregătiți să lupte cu Rusia fără experiența Ucrainei?”, a întrebat Zalujni.

Precizările Ministerului de Externe ucrainean

Anterior, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că afirmațiile ambasadorului Ucrainei în Regatul Unit privind perspectivele aderării la NATO au fost scoase din context și au generat un ecou amplu, deși citatul complet se referea în primul rând la JEF (Forțele Expediționare Unite), și nu la NATO.

În timpul discuției despre integrarea euroatlantică, în cadrul reuniunii generale a ambasadorilor de la Kiev, Zalujni a fost rugat să comenteze participarea Ucrainei la coaliția JEF, după care și-a exprimat opiniile despre Alianță.

„Cunosc foarte bine NATO. Timp de vreo 12 ani, probabil, m-am ocupat personal de adoptarea standardelor NATO și am ascultat în fiecare an povești despre faptul că, în curând, vom adera la NATO. Din păcate, nu vom adera niciodată la această organizație!”, a spus el luni, apreciind că este mai realistă o alianță de securitate mai restrânsă și mai regională.

„Ucraina se va alătura blocurilor și alianțelor care, probabil, se vor forma. Cel mai probabil, vom vorbi despre un bloc european de securitate militară”, a preconizat Zalujni, scrie știrileprotv.ro