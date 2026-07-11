Kievul a fost lovit din nou de rachete balistice rusești, într-un atac care a provocat incendii și distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei ucrainene. Cel puțin 11 oameni, printre care și un copil, au fost răniți, iar alte regiuni ale țării au fost și ele vizate de bombardamente. Atacul vine după ce Ucraina susține că a lovit zeci de nave rusești în Marea Azov, inclusiv petroliere din așa-numita „flotă din umbră” folosită pentru transportul petrolului.

Exploziile au zguduit Kievul înainte ca sirenele de raid aerian să răsune în capitala ucraineană. Rachetele balistice lansate de armata rusă au lovit mai multe cartiere, iar în urma impactului au izbucnit incendii și au fost avariate clădiri rezidențiale, birouri și infrastructură civilă.

Echipele de intervenție au acționat ore în șir pentru stingerea incendiilor și căutarea eventualelor victime printre dărâmături. Cel puțin 11 persoane au fost rănite, inclusiv un copil de 11 ani. În aceste imagini se vede un crater format chiar în mijlocul unei străzi din Kiev.

Loviturile nu s-au limitat doar la Kiev. Rusia a atacat și regiunile Odesa, Sumî, Harikov și Cernigov. În regiunea Odesa, două persoane și-au pierdut viața după ce o rachetă a lovit un obiectiv de infrastructură civilă. Potrivit autorităților ucrainene, Rusia a folosit în timpul nopții peste 120 de drone și 12 rachete, dintre care jumătate au fost balistice. Kievul susține că sistemele de apărare au interceptat majoritatea țintelor aeriene, însă rachetele balistice au provocat cele mai mari distrugeri.

La doar câteva ore înaintea atacului asupra Ucrainei, forțele ucrainene au lansat una dintre cele mai ample operațiuni cu drone asupra infrastructurii maritime rusești din Marea Azov. Țintele au fost petroliere, remorchere și nave cargo folosite, potrivit Kievului, pentru susținerea logisticii armatei ruse.

Statul Major ucrainean afirmă că au fost lovite cel puțin 21 de nave, în timp ce comandantul Forțelor Sistemelor fără Pilot vorbește despre până la 28 de ambarcațiuni afectate. Printre acestea s-ar număra și petroliere din așa-numita „flotă din umbră”, folosită de Rusia pentru exportul de petrol și ocolirea sancțiunilor occidentale.

După atac, mai multe canale ruse și agenții internaționale au relatat că traficul naval în zona Mării Azov a fost restricționat temporar. Autoritățile ruse nu au confirmat amploarea pagubelor provocate asupra navelor.

Potrivit unor surse apropiate Kremlinului, citate de Reuters, înfuriat de atacurile cu drone tot mai îndrăznețe ale Kievului, Vladimir Putin nu mai este dispus să negocieze pacea, dimpotrivă, dorește o escaladare a războiul. Cucerirea intregului Donbas pare sa fie obsesia liderului rus, iar asta ar impune o nouă mobilizare obligatorie a bărbaților ruși.



In acest timp, expertii cantaresc impactul deciziei administrației Trump de a acorda Ucrainei licență pentru a fabrica pe plan local rachete interceptoare pentru bateriile Patriot. Anunțul făcut de Donald Trump la Ankara nu oferă totuși o soluție-instant, ci mai degrabă una pentru amenințările din viitor. Cel mai optimist calcul ar presupune o durata de 18 luni pana cand Ucraina va scoate aceste rachete din linia de producție.

ANATOLI KHRAPCINSKI DIRECTOR DE DEZVOLTARE FLY-GROUP UCRAINA: „Evident, trebuie să vorbim de necesitatea unui loc sigur, aceste fabrici trebuie construite în subteran. Chiar și așa, ele vor deveni ținta principala a Federației Ruse.”

THOMAS WITHINGTON, INSTITUTUL ROYAL UNITED SERVICES, LONDRA: „Diavolul stă în detalii pentru că dificultatea majoră constă în punerea în funcțiune a liniilor de producție, instruirea muncitorilor, testarea și distribuirea rachetelor. Decizia transmite totuși Rusiei mesajul că Ucraina se pregătește pentru un război prelungit.”

Kievul a ramas fara muniție pentru apararea anti-aeriană, situatie pe care Moscova o speculeaza lansand valuri succesive de rachete balistice asurpa orașelor ucrainene.