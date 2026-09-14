Kremlinul a reiterat luni că atacul rusesc cu drone asupra unui tren de pasageri, duminică, în apropierea frontierei cu Polonia, a avut loc pe teritoriul ucrainean, lucru pe care armata rusă va continua să facă, informează EFE.

„Dacă am înţeles bine, vorbim despre teritoriul ucrainean. Personalul nostru militar îşi îndeplineşte misiunile în toată Ucraina şi va continua să o facă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în conferinţa sa de presă telefonică zilnică.

Compania feroviară ucraineană Ukrzalizniţia a relatat că o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren care circula de la Kiev la Varşovia, la doar doi kilometri de graniţa cu Polonia.

Echipajul trenului, care transporta peste 200 de persoane, a fost avertizat din timp despre ameninţare şi, datorită acestui fapt, nimeni nu a fost rănit.

În urma recentelor atacuri ruseşti asupra teritoriului ucrainean, foarte aproape de graniţa cu Polonia, premierul polonez Donald Tusk a anunţat că, drept răspuns la recentele atacuri ruseşti asupra teritoriului ucrainean, foarte aproape de graniţa cu Polonia, se pregăteşte să consolideze securitatea în faţa a ceea ce a descris drept o "escaladare" din partea Moscovei.

„Nu putem exclude faptul că această escaladare va afecta teritoriul nostru”, a avertizat el, după ce dronele ruseşti au atacat şi o benzinărie din apropierea punctului de trecere a frontierei Dorohusk-Iagodzin, care a trebuit să fie evacuată.

În acest sens, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a îndemnat partenerii Ucrainei să nu se lase intimidaţi, referindu-se la atacul cu drone ruseşti asupra trenului, după ce s-a aflat că, pe aceeaşi linie, circulase un alt convoi, avându-i la bord pe fostul prim-ministru britanic Boris Johnson şi mai mulţi înalţi oficiali europeni.

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Potrivit lui Kallas, care a făcut declaraţii la sosirea sa la Summitul European dedicat Regiunii Arctice de la Rovaniemi, în Finlanda, este clar că obiectivul acestui atac a fost de a speria ţările occidentale pentru a nu sprijini Ucraina şi a nu călători acolo pentru a-şi arăta sprijinul.

„A fost în mod clar un mesaj îndreptat către lumea occidentală”, a afirmat ea, subliniind că răspunsul trebuie să fie opusul a ceea ce Rusia urmăreşte prin acest tip de atacuri. „Trebuie să demonstrăm că suntem aici pentru Ucraina şi că nu vom fi intimidaţi, pentru că altfel, Rusia va obţine ceea ce îşi doreşte, adică supunerea Ucrainei”, care, de altfel, nu este obiectivul final al Moscovei, a avertizat ea. „Obiectivul lor final merge mult mai departe. Aşadar, trebuie să rămânem fermi în această privinţă”, a adăugat şefa diplomaţiei europene.

Kievul, care a denunţat o creştere semnificativă a provocărilor ruseşti la graniţa dintre Ucraina şi NATO, suspectează că Moscova a vizat trenul care îi transporta pe reprezentanţii europeni în atacul său asupra trenului.

Ministerul Apărării rus a confirmat duminică atacul asupra infrastructurii feroviare din vestul Ucrainei, susţinând că acesta transporta arme din Europa către Ucraina.

Duminică dimineaţă devreme, apărarea aeriană poloneză a detectat peste 12 drone de atac ruseşti cu reacţie Gheran-5 deasupra spaţiului aerian din vestul Ucrainei, ceea ce a determinat ridicarea de la sol a avioanelor de vânătoare şi alertarea locuitorilor din regiunile de frontieră cu privire la o posibilă incursiune, scrie știrileprotv.ro.