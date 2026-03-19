Pe 19–20 martie are loc, la Bruxelles, reuniunea Consiliului European, unde se preconizează că liderii Uniunii Europene vor intensifica presiunile asupra prim-ministrului ungar Viktor Orban pentru a-l determina să renunțe la opoziția față de împrumutul UE de 90 de miliarde de euro, esențial pentru Ucraina, potrivit Reuters, transmite hotnews.ro.

Liderii UE au aprobat împrumutul în decembrie, dar Orban a blocat punerea sa în aplicare luna trecută din cauza disputelor privind un oleoduct avariat în urma războiului.

Conducta Drujba transporta petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, dar a fost avariată de un atac rusesc în ianuarie, spun oficialii ucraineni. Kievul a spus că reparațiile vor dura ceva timp, dar Ungaria insistă că aceasta este deja gata de funcționare.

La summitul de joi de la Bruxelles, se așteaptă ca liderii Uniunii să invoce acordul cu Zelenski de săptămâna aceasta pentru repararea conductei cu ajutorul tehnic și finanțarea UE și să-l preseze pe Orban să renunțe la opoziția sa față de împrumut, potrivit mai multor diplomați.

Orban a stabilit un precedent periculos

Poziția lui Orban a stârnit furia celorlalți lideri ai UE, întrucât se preconizează că Kievul va rămâne fără bani în câteva săptămâni dacă nu primește o nouă finanțare nouă, iar schimbarea sa de poziție a pus sub semnul întrebării credibilitatea Consiliului European, cel mai înalt organism decizional al UE.

Orban, aflat în mijlocul unei campanii electorale foarte dure prin care încearcă să rămână la putere, a mai creat probleme Bruxellesului, dar nu s-a mai întâmplat să se răzgândească, cum a făcut acum după ce a existat un acord convenit între liderii UE.

„În decembrie, am luat o decizie politică – o decizie politică la nivelul Consiliului European. Acum este momentul să o punem în aplicare”, a declarat miercuri președintele cipriot Nikos Christodoulides.

„Nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care Uniunea Europeană decide ceva la nivelul Consiliului European, la nivelul celor 27 de lideri, iar această decizie politică nu este pusă în aplicare”, a spus el la un eveniment organizat la Bruxelles de think tank-ul European Policy Centre.

Mulți oficiali ai UE sunt deosebit de exasperați de veto-ul lui Orban, care a obținut o derogare de la plata costurilor împrumutului, alături de Republica Cehă și Slovacia.

Orban, însă, nu a dat până acum niciun semn că ar ceda. „Nu se livrează petrol? Nu se dau bani. E atât de simplu”, a scris el marți pe X.