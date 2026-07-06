Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului și a altor localități ucrainene, folosind arme de mare precizie și cu rază lungă de acțiune, lansate din aer, de pe uscat și de pe mare, precum și drone, a declarat luni Ministerul rus al Apărării, într-o postare pe Telegram, potrivit Reuters.

Ministerul a mai precizat că a lovit obiective militare și energetice din Kiev și din regiunea omonimă, precum și aerodromuri militare din regiunile Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasî, Cernihiv și Kiev, scrie presa rusă de stat.

Loviturile lansate în timpul nopții de forțele ruse a fost „un răspuns la atacurile Kievului asupra infrastructurii civile din Rusia”, notează TASS.

Rachetele balistice și dronele rusești au lovit Kievul luni dimineața devreme, ucigând cel puțin nouă persoane și provocând pagube importante blocurilor de locuințe și altor clădiri, au declarat oficialii locali.

Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a Kievului, a precizat că există și 46 de persoane care au fost rănite în întreg orașul.

Rusia a lansat 68 de rachete și 351 de drone asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni, au anunțat forțele aeriene ucrainene.

Conform sursei citate, sistemele de apărare aeriană au doborât sau neutralizat 37 de rachete și 326 de drone.

Conform autorităților ucrainene, cel puțin 15 clădiri rezidențiale au fost avariate sau distruse în urma atacului, printre care și un bloc de nouă etaje din cartierul istoric Podilskyi.

Noul atac a avut loc la câteva zile după ce 31 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc asupra capitalei în primele ore ale zilei de joi, cel mai sângeros atac asupra orașului în acest an, transmite hotnews.ro.