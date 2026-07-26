Soldații ucraineni apelează la cele mai insolite metode pentru a face față valurilor de atacuri cu drone ale Rusiei împotriva țării lor. Militarii unei brigăzi aeriene trag cu mitraliera dintr-un avion cu elice în dronele rusești care se îndreaptă spre regiunea Odesa, o metodă care pare desprinsă din Al Doilea Război Mondial, dar care se dovedește foarte eficientă.

Imaginile publicate pe conturile de social media specializate în războiul din Ucraina arată un avion Yak-52 cu motor cu elice și două locuri, care urmărește dronele rusești lansate de ruși spre Ucraina.

Militarul de pe locul din spatele pilotului este pe jumătate ieșit din carlinga deschisă și trage cu o mitralieră ușoară asupra aparatelor fără pilot rusești, pe care reușește să le doboare cu precizie în mare sau pe uscat, în zone care par să nu fie locuite.

„Un trăgător pe Yak-52 din Brigada 11 Aviație a Armatei Separate „Herson” a Ucrainei doboară drone rusești Shahed cu focuri de armă ușoară deasupra regiunii Odesa”, sunt descrise imaginile pe contul Special Kherson Cat de pe platforma X.

„Unul dintre obiectivele la care lucrăm în acest moment este finanțarea unui motor Yak-52, care va aduce în serviciu o altă aeronavă în escadrila anti-drone a Brigăzii 11 Aviație a Armatei Herson”, mai arată sursa citată, transmite digi24.ro.