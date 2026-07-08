O nouă serie de atacuri cu drone a vizat infrastructura energetică și militară din Federația Rusă. Explozii și incendii au fost raportate în regiunile Saratov și Voronej, dar și în Republica Tatarstan. Rușii au lansat la rîndul lor un atac masiv asupra orașului Harikov. Aproape 50 de persoane au fost rănite. De asemenea s-au înregistrat noi lovituri și la Kiev.

Principala țintă a atacului din timpul nopții ar fi fost rafinăria de petrol din Saratov, operată de grupul rus Rosneft. Canale ucrainene de pe rețelele de socializare au publicat imagini. În regiunea Rostov, guvernatorul a raportat avarierea a două tancuri petroliere goale care se îndreptau spre Rostov-pe-Don.

Rafinăria din Saratov este una dintre cele mai vechi unități de procesare a petrolului din regiunea Volga și are un rol important în aprovizionarea cu combustibil, inclusiv pentru armata rusă. Obiectivul ar mai fi fost atacat cu drone ucrainene în luna mai. Drone ucrainene au lovit și Republica rusă Tatarstan. Autoritățile regionale au confirmat atacul. Complexul petrochimic Nijnekamsk și rafinăria TANECO au luat foc.

Rafinăria TANECO este considerată una dintre cele mai moderne din Rusia și produce benzină Euro-5, motorină, kerosen pentru aviație și alte produse petroliere.

Potrivit autorităților ucrainene, atacurile vizează infrastructura petrolieră și logistică a Rusiei, considerată importantă pentru susținerea războiului. În iunie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat o operațiune de 40 de zile, menită să intensifice presiunea asupra Moscovei. La rîndul lor forțele ruse au lansat noaptera trecută un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului, provocând incendii în două raioane ale capitalei Ucrainei. Atacul a provocat și avarierea unei clădiri administrative, precum și a mai multor tramvaie.

Un atac masiv a fost lansat asupra orașului HArikov soldat cu doi morți și aproape 50 de răniți.Forțele ruse au atacat orașul cu rachete și drone. Un atac a lovit acoperișul unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje, distrugând complet etajele superioare.

În plus, incendii au izbucnit într-o zonă rezidențială și la o benzinărie. Clădiri rezidențiale, structuri administrative și vehicule au fost avariate.

Și Odesa a fost lovită aseara cu rachete balistice cu focoase cu submuniții, iar 9 persoane au fost rănite și spitalizate, în timp ce infrastructura a fost avariată, au declarat oficialii locali.