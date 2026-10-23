Un nou val de atacuri cu drone a provocat incendii și pagube în Ucraina. La Harikov, o clădire cu mai multe etaje a fost cuprinsă de flăcări după un atac rusesc, iar la Poltava au fost lovite infrastructura feroviară și gospodării. Nu a fost liniște nici în Rusia. Dronele ucrainene au vizat regiunea Nijni Novgorod, unde se află un centru de date al Serviciului Fiscal Federal, dar și un combinat chimic din regiunea Perm.

Sunt imagini surprinse la Harikov, unde, în urma unui nou atac rusesc, a izbucnit un incendiu puternic. Focul s-a extins pe acoperișul unei clădiri, iar fumul a învăluit zona.

Și regiunea Poltava a fost atacată. În timpul nopții, dronele rusești au lovit un obiectiv de infrastructură feroviară. Autoritățile au anunțat că, potrivit primelor informații, nu au fost victime. În cursul dimineții, o altă dronă a căzut într-o zonă deschisă. Suflul exploziei a avariat cel puțin șase gospodării, iar o linie electrică a fost deteriorată.

În paralel, Ucraina avertizează asupra intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice. Un reprezentant al Forțelor Aeriene ucrainene a precizat că, dacă ritmul actual se menține, Rusia ar putea lansa peste 300 de rachete balistice într-o lună. Potrivit acestuia, în ultima săptămână au fost folosite aproximativ 80 de rachete de diferite tipuri. Oficialul ucrainean pune însă sub semnul întrebării capacitatea Moscovei de a menține mult timp acest ritm, în condițiile în care stocurile de rachete sunt limitate.

În Rusia, atacurile cu drone ucrainene au vizat regiunea Nijni Novgorod. Potrivit guvernatorului, 19 drone au fost doborâte deasupra regiunii. Canalele ucrainene de monitorizare susțin că una dintre ținte ar fi fost centrul de prelucrare a datelor al Serviciului Fiscal Federal rus, din orașul Gorodeț. Acolo sunt păstrate și procesate date din registrele de stat și din bazele fiscale.

Un alt obiectiv vizat ar fi combinatul chimic Azot din regiunea Perm. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată un nor mare de fum ridicându-se deasupra zonei industriale.

Întreprinderea face parte din grupul Uralhim și produce amoniac, acid azotic și îngrășăminte pe bază de azot. Potrivit informațiilor publicate de canalele locale, atacul a provocat avarii la o clădire de locuințe, iar procesul tehnologic al combinatului a fost oprit temporar. Guvernatorul regiunii a anunțat că au fost doborâte 20 de drone.