Noapte de foc la Harikov! Atacurile rusești au provocat incendii de proporții, în urma cărora cinci oameni au fost răniți, inclusiv un copil mic. Și autoritățile din Rusia au anunțat un atac masiv cu drone ucrainene, în timp ce canalele de Telegram relatează despre incendii la combinatul chimic Azot și la un combinat metalurgic.

La Harkov, imaginile surprinse după atac arată clădiri cuprinse de flăcări, acoperișuri prăbușite și echipe de pompieri care intervin printre dărâmături. O dronă cu propulsie reactivă a lovit raionul Osnovianski în jurul orei 22.40. Potrivit Serviciului ucrainean pentru Situații de Urgență, incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 2.500 de metri pătrați.

Au ars blocuri de locuințe, case particulare, anexe gospodărești și o clădire industrială. Au fost avariate și alte blocuri, garaje și automobile. Tot în estul Ucrainei, un atac rusesc a provocat un incendiu într-o casă din Kramatorsk, unde erau adăpostite animale salvate de voluntari. Mai multe pisici și câini au fost scoși din clădire, însă o parte dintre ei s-au speriat și au fugit în împrejurimi. În timp ce pompierii încercau să stingă focul, o dronă rusească a lovit și autospeciala de intervenție.

Și Rusia a fost, la rândul ei, ținta unui atac masiv cu drone. Ministerul rus al Apărării susține că apărarea antiaeriană a distrus 531 de aparate fără pilot în cursul nopții, deasupra mai multor regiuni și a zonei Moscovei. În regiunea Tula, guvernatorul a anunțat că au fost doborâte 64 de drone. În orașul Novo-moskovsk, resturile aparatelor au avariat locuințe și infrastructură din zona industrială. În același timp, imagini distribuite de canale de monitorizare și analizate de publicații ucrainene arată un incendiu de proporții la combinatul chimic Azot.

Potrivit presei ucrainene, fabrica ar fi fost lovită în timpul atacului, însă autoritățile ruse nu au confirmat public că instalația a fost ținta directă. Incendii au fost semnalate și la Lipetsk, unde se află unul dintre cele mai mari combinate metalurgice din Rusia. Canale ucrainene de monitorizare au relatat despre un posibil incendiu la combinatul Novo-lipetsk, după un atac cu drone. Guvernatorul regiunii a confirmat atacul și a anunțat că 45 de drone au fost doborâte.

În paralel, armistițiul local din orașul ucrainean Oleșki, convenit pentru evacuarea civililor și livrarea ajutorului umanitar, a fost respectat în primele 30 de ore, potrivit reprezentanților celor două părți.