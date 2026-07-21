MAi multe persoane au fost ucise și rănite în Ucraina în urma unei serii de atacuri lansate de ruși. Odesa, Sumî și Zaporojie sunt regiunile care au fost bombadate în serie cu drone și rachete. Au fost atacate blocuri de locuit și zone rezindențiale, deși Moscova spune că țintește doar infrastructura militară.

Orașul Sumî a fost ținta unei serii de atacuri lansate de forțele ruse, care au vizat atât zone rezidențiale, cât și echipajele de intervenție aflate la fața locului.

O dronă a lovit un bloc cu nouă etaje, provocând un incendiu la primul nivel al clădirii. Șase persoane au fost rănite în urma atacului, dintre care patru copii. Un alt bombardament a declanșat un incendiu la un centru comercial. În timp ce echipele de intervenție încercau să stingă flăcările, forțele ruse ar fi lansat atacuri repetate asupra zonei.

Două persoane decedate și nouă rănite în urma unui atac lansat de ruși asupa regiunii Zaporojie. Apartamentele situate între etajele 3 și 9 ale unui bloc de locuințe au luat foc, la fel ca și 18 autoturisme.

Unda de șoc și resturile proiectate au avariat alte 13 vehicule și clădiri din vecinătate.

Și regiunea Odesa a fosta atacată de mai multe ori în ultimele 24 de ore. Un incendiu masiv, care a implicat utilaje grele, a izbucnit în incinta unei întreprinderi private. 3 persoane au murit iar și 6 au fost rănite.

Alte două persoane au fost rănite într-un atac rusesc asupra centrului istoric al orașului Odesa.Fațada și ferestrele unei clădiri cu patru etaje au fost avariate. Unda de șoc și resturile au avariat, de asemenea, trei autoturisme și un camion.

În regiunea Dnipro, trei pompieri au fost răniți în urma unui atac. În Cernigov o clădire administrativă din centrul orașului a fost lovită de o dronă rusească și a luat foc.

În Nikolaev o clădire nerezidențială cu două etaje a luat foc.

Flăcările s-au extins pe toată suprafața deoarece echipele de intervenție și-au suspendat intervenția din cauza riscului unor noi atacuri rusești. În orașul Harkov, în urma atacului rus din această dimineață, 5 persoane au fost rănite, printre care și un copil de 12 ani. Forțele ruse au lansat, în noaptea trecută un atac aerian cu 58 de drone asupra Ucrainei.