O plimbare în parc s-a transformat într-o tragedie. O femeie și cei doi copii ai săi au fost surprinși de bombardamentele rusești asupra Odesei. Femeia și-a pierdut viața, iar copiii se numără printre răniți. În total, doi oameni au murit și alți opt au fost răniți în urma atacului cu rachete și bombe ghidate.

Aceste imagini au fost surprinse la 5 minute după ce mai multe rachete au lovit Odesa.

În districtul Odesa, un service auto a fost distrus în urma bombardamentului, fiind urmat de un incendiu. Flăcările s-au extins și la autoturismele parcate în apropiere.

Potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, două persoane au fost ucise în atacul rusesc de aseară. Printre acestea se număra o femeie care se afla într-un parc împreună cu copiii săi în momentul în care a sunat alarma aeriană. Copiii au supraviețuit.

În total, au fost avariate 11 blocuri de locuit, o biserică, o grădiniță, mai multe mașini și alte obiective civile. În regiunea Herson, o dronă rusească a lovit o clădire cu două etaje, provocând un incendiu. În ciuda riscului unor noi atacuri, pompierii au reușit să stingă flăcările.

În jurul orei trei dimineața, armata rusă a lansat cinci rachete asupra centrului orașului Sumî. În urma atacului, peste 100 de ferestre ale unui bloc de locuințe au fost sparte.

Mai multe locuințe au fost avariate și în Zaporojie.

Între timp pe canalele de Telegram au apărut imagini cu atacurile din 6 iulie asupra cartierului Vișniovoie din Kiev.

În aceste imagini filmate tot de o fată de 12 ani se vede cum copii aleargă desculți în sunetul exploziilor.

Au apărut și imagini cu distrugerile provocate de explozia depozitului de muniții din Vișniovoie. Potrivit Procuraturii, care a inițiat o anchetă instalația era amplasată la doar 24 de metri de cele mai apropiate clădiri, iar una dintre locuințe se afla la mai puțin de 18 metri de depozit.