Opt persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui atac nocturn al Rusiei asupra orașului Odesa. Atacul a provocat pagube importante: un bloc de 24 de etaje a fost avariat, mai multe apartamente au fost distruse, iar două instituții de învățământ și clădiri de birouri au fost afectate.

Potrivit șefului Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lîsak, mai multe apartamente din blocul afectat au fost distruse. În clădirile din apropiere au fost sparte geamuri, iar mai multe automobile au fost avariate.

Pagubele au fost raportate și la clădiri de birouri și două instituții de învățământ. Autoritățile continuă să evalueze consecințele atacului în mai multe zone ale orașului.

La fața locului intervin serviciile de urgență și cele municipale. Echipele energetice lucrează pentru restabilirea cât mai rapidă a alimentării cu energie electrică. Pentru locuitorii afectați au fost deschise centre de asistență, unde aceștia pot primi ajutor.

Atacul are loc în contextul loviturilor ruse asupra regiunii Odesa din noaptea de 1 septembrie. Potrivit autorităților ucrainene, atunci au fost folosite drone de atac, drone reactive și bombe aeriene ghidate.

În urma atacului din noaptea de 1 septembrie au fost avariate echipamentele principale și auxiliare ale Termocentralei Electrice Odesa, iar în oraș au fost raportate ulterior întreruperi ale alimentării cu energie electrică, scrie unn.ua

Atac Odesa/ Telegram

Atac Odesa/ Telegram