Un nou atac aerian lansat de Rusia asupra orașului ucrainean Odesa a provocat răni în rândul civililor și pagube în mai multe zone ale orașului, potrivit autorităților locale. Cel puțin șase persoane au fost rănite în urma bombardamentelor nocturne, informează Kyiv Independent și News.ro.

Loviturile din noaptea de sâmbătă spre duminică au avariat clădiri rezidențiale în mai multe cartiere ale orașului. În urma exploziilor, mai multe mașini au fost cuprinse de flăcări, a anunțat Sehrii Lisak, şeful Administraţiei Militare a oraşului Odesa.

Echipajele de urgență oferă asistență victimelor rănite la fața locului. Autoritățile au precizat că numărul persoanelor afectate de acest atac ar putea să crească.

Mai multe imagini cu urmările atacului din Odesa au fost publicate de Serviciul de Urgență din Ucraina.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis o alertă în jurul orei 3:30 dimineața. Exploziile s-au auzit în oraș la scurt timp după avertisment. Ulterior, autoritățile au raportat noi valuri de atacuri cu rachete în cursul nopții.

Orașul-port Odesa este o țintă constantă a atacurilor rusești, intensificate în această vară, din cauza apropierii de Crimeea ocupată și a sezonului turistic. Atacurile, inclusiv cele cu rachete, au vizat infrastructura portuară, avariind zeci de nave civile și cauzând victime.