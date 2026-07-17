Protestele din Ucraina au continuat pentru a doua zi. Mii de oameni au ieșit în stradă în mai multe orașe, nemulțumiți de decizia președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov. Manifestanții cer anularea deciziei și demisia comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrskii.

Mii de oameni s-au adunat în centrul Kievului, dar și la Lvov, Harkiv, Odesa, Luțk și Jîtomir. Protestatarii au scandat „Sîrskii afară!” și au cerut revenirea lui Mihailo Fiodorov la conducerea Ministerului Apărării.

Mulți dintre cei prezenți spun că Fedorov a modernizat armata ucraineană, a accelerat producția de drone și a reformat sistemul de achiziții militare. În opinia lor, demiterea acestuia pune în pericol reformele începute în plin război.

Militari și veterani ucraineni de asemenea au protestat după demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

Președintele Volodimir Zelenski a explicat că între fostul ministru al Apărării și comandantul-șef Oleksandr Sîrskii existau divergențe profunde privind conducerea armatei și a făcut apel la unitate.Între timp, Zelenski l-a propus pe Ievghen Khmara pentru funcția de ministru al Apărării. Până la finalizarea procedurilor legale, acesta va asigura interimatul la conducerea ministerului. Khmara este general-maior și activează în cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, unde, din ianuarie anul acesta, ocupă funcția de șef interimar.

Totodată consilierul președintelui pentru comunicare a confirmat că Mihailo Fiodorov va rămâne în echipa lui Volodimir Zelenski. Acesta a precizat că cei doi au discutat deja despre viitorul său rol, însă funcția pe care o va ocupa nu a fost încă stabilită.

Totodată, Volodimir Zelenski a anunțat că fostul ministru de Interne, Ihor Klimenko, va prelua funcția de secretar al Consiliului pentru Securitate Națională și Apărare, în locul lui Rustem Umerov. Klimenko a fost luat în calcul și pentru conducerea Ministerului Apărării, însă a refuzat această funcție. Între timp, presa ucraineană scrie că Rustem Umerov ar putea fi numit ambasador al Ucrainei în Statele Unite.