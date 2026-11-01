Ucraina obține rezultate atât pe front, cât și în campania de lovituri asupra industriei petroliere rusești. Volodimir Zelenski a anunțat că, în octombrie, armata ucraineană a recucerit mai mult teritoriu decât a reușit să ocupe trupele ruse. În același timp, în doar trei zile, atacurile ucrainene cu drone au scos din funcțiune capacități de rafinare care reprezintă aproximativ 10 la sută din totalul Rusiei. În paralel, Moscova continuă să lovească infrastructura energetică și zonele locuite din Ucraina, provocând noi victime și pene de curent.

Flăcările au luminat cerul deasupra mai multor regiuni din Rusia, după o nouă serie de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Una dintre ținte a fost rafinăria Lukoil din orașul Kstovo, regiunea Nijni Novgorod. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată incendii de proporții și coloane dense de fum.

Guvernatorul regiunii a confirmat un atac masiv asupra unei întreprinderi industriale, dar nu a precizat despre ce obiectiv este vorba. Presa ucraineană scrie că ar fi vorba despre una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, cu o capacitate anuală de procesare de până la 17 milioane de tone de petrol.

Potrivit canalului OSINT, în ultimele trei zile, dronele ucrainene au lovit trei rafinării rusești, afectând capacități care reprezintă aproximativ 10 la sută din totalul național. Printre ținte s-ar fi numărat și instalații din regiunea Samara. Pe front, Volodimir Zelenski susține că armata ucraineană a recucerit în octombrie 96,2 kilometri pătrați, cu 10,4 mai mult decât a reușit Rusia să ocupe.

Între timp, atacurile rusești asupra Ucrainei au continuat și noaptea trecută. Au fost vizate instalații energetice din patru regiuni: Dnipropetrovsk, Vinnița, Jîtomir și Hmelnițki. Potrivit autorităților, sute de mii de gospodării au rămas fără electricitate.

„Bună seara. Apă și lumină nu avem, așa că doar bună seara.”

Forțele aeriene ucrainene anunță că au doborât 371 dintre cele 433 de drone lansate de Rusia.