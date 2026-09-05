În timp ce emisarii lui Donald Trump au ajuns la Moscova pentru a relansa negocierile de pace, Rusia a continuat atacurile asupra Ucrainei. Patru oameni au fost uciși și alți cinci răniți într-o lovitură asupra unei întreprinderi industriale din Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk. În Nikolaev, dronele rusești au lovit repetat un centru comercial, iar în Borispol, o dronă a incendiat acoperișul și ultimul etaj al unui bloc cu nouă etaje.

În Kam­ianske, regiunea Dnipropetrovsk, imaginile surprind amploarea distrugerilor de la o întreprindere industrială lovită de ruși. Furnalele și instalațiile industriale au fost grav avariate, iar mai multe hale au fost distruse sau au rămas fără acoperiș.

Atacul a vizat și regiunea Nikolaev. Un incendiu puternic a cuprins acoperișul centrului comercial „Epițentr”. Flăcările se vedeau de la distanță.

Centrul comercial a fost lovit în mod repetat de drone Shahed, iar salvatorii au fost nevoiți să se retragă de mai multe ori. Dronele au ajuns și în regiunea Kiev. În Borispol, a fost lovit un bloc de locuințe, iar în apropiere de Bucea au fost atacate mai multe depozite. În timp ce pompierii stingeau unul dintre incendii, un depozit din apropiere a fost lovit din nou.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, Rusia a lansat în timpul nopții 167 de drone, inclusiv Shahed, Geran și aparate-momeală, precum și rachete balistice. Apărarea antiaeriană ucraineană a distrus sau neutralizat 128 de drone.

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