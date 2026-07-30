Noapte de coșmar în Ucraina. Rusia a lansat încă un atac masiv, cu drone și rachete balistice asupra mai multor regiuni. Cel puțin 13 oameni, inclusiv trei copii, au fost uciși, iar aproape 50 au fost răniți, în urma acestor bombardamente. La rândul său, Forțele Armate Ucrainene au lovit din nou un depozit din rețeaua Wildberries.

Rusia a lovit cu 74 de rachete balistice, de croazieră și hipersonice, precum și cu 284 de drone. Peste 50 de rachete și 265 de aparate de zbor fără pilot au fost interceptate de apărarea antiaeriană a Ucrainei. La Kiev, un om a murit, iar în mai multe zone au izbucnit incendii, a anunțat primarul Vitali Kliciko.

Și Lvovul a fost lovit puternic noaptea trecută. Șeful administrației regionale, Maxim Kozițki, a anunțat despre 34 de răniți, inclusiv trei copii. Conform informațiilor preliminare, cea mai în vârstă dintre victime are 93 de ani, iar cea mai tânără - șase ani.

În suburbiile orașului Krivoi Rog, o rachetă a lovit casa unei familii numeroase. Cel puțin cinci oameni au murit, inclusiv doi copii. Alți opt au fost răniți.

În timpul atacului rusesc a fost raportat un incident cu pătrunderea unei rachete pe teritoriul Poloniei, în jurul orei locale 03:40. Ulterior, a fost găsit locul prăbușirii, în apropierea unui sat din provincia Lublin.

Forțele ucrainene au țintit din nou infrastructura de comerț a Rusiei Wildberries. În noaptea de 30 iulie au fost lovite două centre în regiunile Penza și Udmurtia.

În regiunea Penza, incendiul provocat de căderea dronei ucrainene a cuprins o suprafață de 62 de mii de metri pătrați, anunță RIA Novosti.