Un șef al Poliției din Ucraina fost reținut într-un dosar de corupție de amploare. Acesta ar fi protejat o rețea de cel puțin 52 de call-centere frauduloase, iar pentru protecția unui singur centru, polițiștii ar fi primit câte 7.000 de dolari pe lună. Ancheta vizează și alți oficiali din serviciile secrete și procuratură, suspectați că ar fi asigurat protecția afacerilor ilegale.

Operațiunea „Cartaghena” continuă, iar în ultimele zile anchetatorii anticorupție ucraineni au publicat noi interceptări și detalii despre rețeaua criminală care ar fi fost protejată de oameni din structurile de forță. Printre cei reținuți se numără Volodimir Țenov, prim-adjunctul șefului Departamentului de Investigații Strategice al Poliției Naționale. Acesta apare în înregistrări sub numele de cod „Prais” și ar fi asigurat protecția unor call-centere frauduloase.

„De rezolvarea problemelor cu poliția se ocupa Prais, angajat în funcție al Poliției Naționale și unul dintre șefii Departamentului de Investigații Strategice.

-Ne vor distruge toată afacerea. Chiar nu se poate rezolva problema pe cale amiabilă?

-Am dat dispoziție, acum vor opri acțiunea.”

Potrivit anchetatorilor, gruparea controla cel puțin 52 de asemenea centre, cu aproximativ 2.700 de angajați. Pentru protecția unui singur call-center, reprezentanții structurilor de drept ar fi primit câte 7.000 de dolari pe lună. Banii erau transferați în criptomonede.

„Bună ziua. Vă reamintim că puteți depune deja solicitările pentru luna următoare. Vă rugăm să depuneți solicitarea și să achitați până cel târziu în prima zi a lunii.”

În înregistrările publicate apar și discuții despre eliminarea celor care le-ar fi încurcat afacerile. Una dintre ținte era Viktor Lahn, un veteran care a luptat la Mariupol și a fost prizonier în Rusia. Acesta organiza proteste împotriva unor magazine, despre care anchetatorii spun că ar fi fost implicate în comercializarea substanțelor narcotice. Suspecții discutau inclusiv despre un atac asupra acestuia.

„Mâine urmează să atace din nou magazinele. Mă gândeam să arunce cu acid sau să folosească ciocane. Ce crezi că ar provoca mai puține reacții: ciocanele sau acidul?”

În interceptări apar și planuri de atac asupra jurnalistului de investigație Denis Bihus, după ce acesta a documentat activitatea rețelei. Ancheta scoate la iveală și alte presupuse infracțiuni: trafic de droguri, producerea de bani falși, răpiri și tortură. În dosar sunt vizați inclusiv angajați de rang înalt ai Serviciului de Securitate al Ucrainei, Poliției Naționale și Procuraturii Generale.