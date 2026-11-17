Încă o iarnă fără lumină, căldură și apă. Locuitorii Kievului se pregătesc pentru luni dificile, după ce atacurile rusești au afectat în repetate rânduri infrastructura energetică a capitalei. Penele de curent durează tot mai mult, iar temperaturile sunt în scădere. Unii își fac provizii și încearcă să găsească soluții pentru a rămâne în oraș, în timp ce alții se gândesc să plece, de teama unei ierni mai grele decât precedentele.

Într-o locuință din Kiev, copiii își fac temele în timp ce familia încearcă să profite de fiecare oră în care are electricitate. Lămpile cu baterii și stațiile portabile de alimentare au devenit obiecte indispensabile. Dar lumina nu este singura problemă. Uneori, oamenii rămân ore întregi și fără apă.

„Stăm 12 ore sau chiar mai mult fără electricitate și fără apă. Este greu cu copiii, care învață în ciuda tuturor acestor probleme. Ei trebuie să-și facă temele, să meargă la școală, iar tu trebuie să te gândești să ai mâncare caldă și apă potabilă.”

„Din câte înțeleg, rușii vor să oprească alimentarea cu apă în acest sezon, pentru că data trecută electricitatea nu a fost suficientă. Oamenii nu au cedat, așa că acum trec la poduri și la apă.”

Pentru a se adapta, oamenii urmăresc programul întreruperilor și încearcă să-și organizeze întreaga zi în funcție de orele în care au curent. Dar nici acest lucru nu mai este o garanție. Electricitatea poate reveni în toiul nopții și poate dispărea din nou fără avertisment.

„Dacă electricitatea revine la miezul nopții, o așteptăm. Dar dacă revine la ora patru dimineața și avem curent până la șapte, mă trezesc, pregătesc micul dejun, apoi mai dorm o oră sau două. Te poți obișnui cu orice. Este normal? Nu. Va fi mai rău? Va fi. Sunt pregătită? Ei bine, sunt pregătită pentru apocalipsă. ”

Iar odată cu întreruperile de electricitate, apar și alte pericole. Semafoarele nu funcționează, străzile rămân în întuneric, iar șoferii trebuie să fie mult mai atenți.

„Văd multe accidente rutiere, mai ales atunci când semafoarele nu funcționează, iar trecerile de pietoni nu sunt vizibile pentru că nu există iluminat.”

Pentru unii locuitori, perspectiva unei alte ierni cu pene de curent și fără căldură este prea greu de suportat. Această a decis să se mute într-o casă veche, la aproximativ 60 de kilometri de Kiev. Întreruperile de apă și electricitate au cântărit în această decizie, dar nu au fost singurul motiv.

„Când oamenii ne întreabă de ce am cumpărat o casă, le spunem pur și simplu că ne-am dorit liniște. Dar, undeva în mintea ta, motivul acela este mereu prezent. Ne-am săturat de bombardamente.”

Femeia spune că fiecare iarnă de război a fost mai grea decât precedenta și că nu mai vrea să treacă prin aceeași experiență.

„Cu siguranță nu vreau să rămân în Kiev pe timpul iernii. Nu vreau să mai trec niciodată prin ceea ce am trăit.”

Problemele sunt provocate de atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. După ce a lovit centralele din Kiev, armata rusă vizează acum și liniile electrice și stațiile de transformare care asigură alimentarea capitalei. Cinci stații esențiale, bombardate aproape zilnic, formează inelul energetic al orașului. Autoritățile încearcă să construiască surse alternative de energie, însă până acum au fost create capacități de doar 70 de megawați, de 25 de ori mai puțin decât necesarul Kievului pentru iarnă.