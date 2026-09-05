O rețea care ar fi protejat call-centeruri implicate în fraude de milioane de euro a fost descoperită chiar în interiorul Procuraturii Generale a Ucrainei. NABU și Procuratura Anticorupție susțin că gruparea era condusă de un înalt funcționar din instituție, iar cinci persoane au fost deja identificate. Printre ele se numără șeful departamentului de securitate cibernetică, Serghei Kropiva, reținut în cadrul operațiunii „Cartagina”. Interceptările publicate de anchetatori arată cum suspecții vorbeau despre bani, proprietăți și despre influența pe care o aveau în instituțiile statului.

„Eu nu pot pur și simplu, știi, să merg la serviciu ca să merg acolo, să trăiesc. Dacă faci totul. Ei bine, eu prefer să iau regina, dacă tot să furi – fură un milion.”

Operațiunea „Cartagina” a scos la iveală, potrivit NABU, o schemă care ar fi funcționat din 2025. Un funcționar al Procuraturii Generale ar fi creat și condus o organizație criminală, în care ar fi atras procurori și persoane apropiate.

„- Nu e rău să construiești un asemenea imperiu, cum a făcut șefu. Mă voi gândi la asta.

- Aceasta este posibilitatea de a-i controla pe toți oamenii legii și de a face tot ce vreau.”

Gruparea ar fi primit în mod sistematic bani de la call-centeruri frauduloase, în schimbul protecției și al posibilității de a-și continua activitatea fără intervenția autorităților. Anchetatorii susțin că rețeaua nu doar proteja unele centre de apel, ci ar fi eliminat concurența. Din interceptări reiese că unul dintre presupuşii coordonatori, „Cancelarul”, verifica ce call-centeruri aparțineau grupării și care erau ale altora. În cazul celor considerate „străine”, oamenii legii ar fi intervenit ulterior cu percheziții.

„- Ai acces la informațiile noastre?

- Verificăm imediat.

- Verifică, te rog, Dnipro, dacă poate fi al nostru.

- Nu este al nostru.

- Bine.

- A doua zi, la adresa indicată, angajații OPG efectuează percheziții.”

Mikola KARASI, PROCUROR SAP: „Folosindu-și funcția, „Cancelarul” ajuta unele grupuri de companii care activează pe piața call-centerurilor și îi persecuta pe alții. Scopul acestor percheziții nu era oprirea activității call-centerurilor, ci „să facă zgomot”.

Potrivit NABU, banii obținuți astfel erau transformați în proprietăți, mașini și obiecte de lux. Peste 20 de milioane de hrivne ar fi fost cheltuite pentru imobile și alte bunuri, alte peste 12 milioane ar fi fost trecute pe numele unor terți, iar mai mult de 10 milioane ar fi ajuns în conturile unor persoane apropiate, sub forma unor presupuse venituri legale.

„Ascultă, soacrei 400, iar mamei 600. Facem exact la fel ca mine. Putem trece șase și jumătate. Așadar, sarcina-cheie pe care trebuie să o stabilim este ce riscuri avem, ce trebuie să vindem acum, ce trebuie să păstrăm, ce avem pe numele nostru. Trebuie să facem curățenie, într-un fel, astfel încât să apară bani „curați”, iar noi să începem să facem ceva cu ei.”

În interceptări apare și stilul de viață al celor vizați. O femeie apropiată de „Cancelar” se teme că fotografiile de pe Instagram ar putea trăda averea acumulată.

„Instagramul este răul. Dacă acum șterg toate astea, trebuie să șterg absolut tot, înțelegi? Am aici Porsche, Loro Piana, Mimi, flori... ceasuri, brățări, genți.”

Anchetatorii susțin că influența grupării ajungea și la numirea unor persoane în funcții-cheie din procuraturile regionale. În interceptări, „Cancelarul” vorbește despre oameni pe care îi poate promova sau proteja și despre relațiile sale cu alte instituții.

„Luni am găsit deja o persoană pentru Dnipro. Acolo va trece poligraful. Vom discuta în detaliu săptămâna viitoare.”

Serghei Kropiva, despre care presa ucraineană scrie că este „Cancelarul” din interceptări, a fost reținut în cadrul operațiunii. Potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană, el a ocupat anterior funcții în poliția cibernetică și a fost adjunct al administrației regionale Odesa, în echipa lui Oleg Kiper.

NABU nu îl numește oficial pe cel căruia „Cancelarul” îi raporta. În interceptări acesta este numit „Șeful”, iar presa ucraineană susține că ar exista indicii că ar fi vorba despre procurorul general Ruslan Kravcenko. Procuratura Generală a declarat că va coopera cu ancheta, iar cercetările continuă pentru identificarea tuturor celor implicați.

În total, anchetatorii spun că au identificat cinci membri ai presupusei organizații. Ei continuă să stabilească cine mai făcea parte din rețea și cât de extinsă era schema de protejare a centrelor de apel frauduloase.