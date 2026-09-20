Ucraina solicită Uniunii Europene o finanțare suplimentară de 32,6 miliarde de euro pentru anul 2027, pe lângă sprijinul financiar deja convenit. Ministrul ucrainean al Finanțelor, Sergii Marcenko, a declarat că Kievul se confruntă cu un deficit de finanțare care trebuie acoperit pentru a putea susține cheltuielile statului și apărarea în contextul războiului cu Rusia.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat după reuniunea informală a miniștrilor de Finanțe ai UE, desfășurată la Dublin, că Bruxellesul și Kievul lucrează pentru a determina exact necesarul de finanțare pentru anul viitor.

Potrivit acestuia, într-un termen relativ scurt va putea fi cuantificat deficitul financiar al Ucrainei. Dombrovskis a subliniat că necesarul este în creștere pe fondul intensificării războiului.

Evaluările FMI indică, de asemenea, că finanțarea externă deja promisă Ucrainei ar putea să nu fie suficientă și ar putea fi necesare resurse suplimentare.

Ucraina are deja la dispoziție un împrumut european de 90 de miliarde de euro

Solicitarea de 32,6 miliarde de euro vine peste împrumutul european de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat Ucrainei pentru perioada 2026–2027. Potrivit Comisiei Europene, pachetul este împărțit în 60 de miliarde de euro pentru sprijinul apărării și 30 de miliarde pentru sprijin bugetar.

Prima tranșă din cadrul acestui mecanism a fost deja acordată, iar UE continuă să vireze fonduri în funcție de îndeplinirea condițiilor convenite.

Ministrul ucrainean al Finanțelor a declarat la Dublin că necesarul neacoperit pentru 2027 este în prezent estimat la 32,6 miliarde de euro.

Bruxellesul nu exclude folosirea activelor rusești înghețate

În ceea ce privește identificarea unor surse suplimentare de finanțare, Dombrovskis a confirmat că este analizată inclusiv posibilitatea utilizării activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană.

Comisia Europeană a precizat anterior că lucrează cu Ucraina și Fondul Monetar Internațional pentru a evalua evoluția situației financiare și pentru a stabili necesarul exact pentru 2027.

Până în prezent, statele membre nu au ajuns la un acord privind utilizarea directă a activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei. UE folosește deja însă veniturile generate de activele imobilizate; Comisia a anunțat că, din 2022, UE și statele membre au oferit Ucrainei sprijin în valoare totală de sute de miliarde de euro, transmite Digi24.ro.