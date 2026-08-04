Ucraina continuă atacurile asupra infrastructurii logistice din Rusia. Un nou depozit al gigantului rus de comerț online Wildberries a fost lovit în timpul nopții în regiunea Leningrad, în apropiere de Sankt Petersburg. La rîndul lor rușii au atacat un depozit la Dnipro și au lansat rachete asupra Odesei.

Guvernatorul regiunii Leningrad a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au interceptat 17 drone ucrainene în timpul nopții. Potrivit acestuia, în zona industrială Krasnîi Bor au fost înregistrate pagube, iar o persoană a fost rănită. Oficialul na precizat însă obiectivul vizat. Canalul independent rus Bumaga, citând angajați ai companiei, scrie că atacul a lovit centrul logistic Wildberries

Imagini publicate pe rețelele sociale și de canale ucrainene de monitorizare surprind un incendiu de proporții la depozit.

Ulterior, compania Wildberries a confirmat izbucnirea incendiului și a anunțat că personalul a fost evacuat înainte de atac.

„Este al 15-lea depozit și iarași dimineața nu e bună, Krasnîi Bor "

Kievul consideră aceste obiective parte a infrastructurii care sprijină efortul de război al Rusiei, în timp ce Moscova acuză Ucraina că lovește infrastructură civilă.

Cinci persoane au murit și alte șase au fost rănite într-un atac cu drone asupra regiunii Moscova. Presa ucraineană scrie că ținta a fost un depozit din districtul Cehov, dar după ce apărara antiaeriană a Rusiei a doborât dronele, resturi au căzut peste zona rezidențială.

Imagini care circulă online surprind drone survolând ceea ce se presupune a fi depozite ale companiei Wildberries.

Rușii au atacat azi dimineață Odesa. Mai multe drone și rachete au lovit inclusiv în zone rezidențiale.

Un incendiu de proporții a izbucnit la Dnipro, după un atac cu drone asupra unor depozite.

Un atac inedit a avut loc într-o piață din Herson. Poliția Națională a Ucrainei a publicat imagini cu momentul în care o dronă lovește un bărbat, care se afla în piață pentru a-și vinde marfa. În înregistrare se vede cum aparatul de zbor urmărește un microbuz, iar bărbatul încearcă să fugă înainte de explozie.

În urma atacului, bărbatul a supraviețuit, însă a suferit o traumă provocată de explozie, răni provocate de schije și o contuzie. La scurt timp după publicarea imaginilor, autoritățile ruse au confirmat atacul, precizînd că acesta transporta bunuri cu dublă utilizare destinate armatei ucrainene. Potrivit versiunii prezentate de partea rusă, vehiculul victimei ar fi fost folosit pentru livrarea unor astfel de mărfuri. De cealaltă parte, Poliția Națională a Ucrainei susține că victima este un comerciant de fructe în vârstă de 52 de ani, fără însemne militare, care se afla în piață în momentul atacului.