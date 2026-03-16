Ucraina lucrează la crearea unui sistem național complex de apărare aeriană, inspirat parțial de modelul israelian „Iron Dome”, însă proiectat la o scară mult mai mare pentru a acoperi întregul teritoriu al țării, potrivit unui oficial de rang înalt al Forțelor Aeriene, scrie digi24.ro.

Pavlo Ielizarov, comandantul adjunct al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, a declarat că sistemul planificat va combina mai multe elemente, în loc să se bazeze exclusiv pe scumpe sisteme de apărare antirachetă fabricate în Occident.

Într-un interviu acordat jurnalistei Ianina Sokolova, Ielizarov a declarat că ar fi imposibil să se protejeze complet teritoriul Ucrainei folosind doar sisteme de apărare aeriană costisitoare, precum sistemul de apărare aeriană Patriot sau sistemul de apărare aeriană IRIS-T.

În schimb, conducerea militară a Ucrainei a aprobat un concept pentru un „Iron Dome” dezvoltat la nivel național, format din patru componente integrate, concepute pentru a contracara amenințările aeriene.

„Acesta va fi diferit de cel israelian, deoarece cupola noastră trebuie să fie mult mai mare”, a declarat Yelizarov. „Dacă ați plasa cupola israeliană peste sistemul nostru, ar arăta ca un punct mic din punct de vedere al dimensiunii.”

Forțele aeriene lucrează în prezent la implementarea sistemului, a adăugat el.

Jumătate din drone distruse în apropierea frontului

Potrivit lui Yelizarov, până la 50% din dronele rusești sunt în prezent distruse în apropierea frontierei sau de-a lungul liniei frontului, unde sunt staționate cele mai experimentate unități de apărare aeriană și de reacție rapidă ale Ucrainei.

Aceste brigăzi dislocate în avans absorb cea mai mare parte a atacurilor și interceptează multe drone înainte ca acestea să poată ajunge în orașele mari sau la infrastructura critică.

În cadrul noului sistem, Statul Major al Ucrainei va compila cererile unităților de pe linia frontului care includ doar cerințe tehnice, fără a menționa modele sau producători specifici de drone.

Ielizarov a spus că forțele ruse și-au schimbat recent tactica, lansând drone Shahed de fabricație iraniană în roiuri mari pentru a copleși apărarea ucraineană.

„Nu mai zboară în grupuri mici. Este ca și cum niște mistreți ar alerga prin pădure, distrugând totul în calea lor”, a spus el. „Este probabil ca acest model să se intensifice.”

Chiar dacă Ucraina desfășoară echipe mobile de apărare aeriană în mai multe straturi defensive, un val mare de drone – de exemplu, 15 care intră simultan în același sector – poate copleși în continuare apărarea locală, a adăugat el.

Pentru a contracara această tactică, Forțele Aeriene au dezvoltat noi metode de combatere a roiurilor de drone și trec treptat la acestea.

Accentul pe „apărarea aeriană mică”

Ielizarov a fost numit comandant adjunct al Forțelor Aeriene în ianuarie 2026. Potrivit ministrului apărării al Ucrainei, Mikhailo Fedorov, el este responsabil de dezvoltarea conceptului de „apărare aeriană mică”, un sistem conceput în primul rând pentru a contracara dronele.

Înainte de numirea sa, Ielizarov a comandat unitatea militară Lasar's Group, considerată una dintre cele mai eficiente unități de vânătoare de drone din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei. S-a înrolat în armată în februarie 2022, după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei.