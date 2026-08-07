Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns în Serbia pentru prima dată de la preluarea mandatului de șef al statului. Vizita are o miză importantă pentru relațiile dintre Kiev și Belgrad, iar pe agenda discuțiilor se află cooperarea economică, domeniul energetic și alte direcții de colaborare bilaterală.

În cadrul vizitei, Zelenski urmează să aibă o întrevedere cu președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, unde cei doi lideri vor analiza perspectivele dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.

Energie și economie, pe agenda discuțiilor

Potrivit informațiilor disponibile, oficialii vor aborda subiecte legate de consolidarea cooperării economice și identificarea unor noi oportunități de colaborare în domenii strategice, inclusiv în sectorul energetic.

Vizita are loc într-un context regional complex, în care statele din Europa de Est încearcă să își consolideze parteneriatele și să găsească soluții comune pentru provocările economice și de securitate.

Un pas important în dialogul Kiev–Belgrad

Deși Serbia și Ucraina au avut poziții diferite asupra unor probleme regionale, cele două state au menținut relații diplomatice și contacte la nivel oficial.