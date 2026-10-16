Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a ales să răspundă printr-un zâmbet și o pauză de aproximativ 15 secunde atunci când a fost întrebat dacă este transformat în țap ispășitor pentru problemele interne ale liderului american, Donald Trump. Momentul s-a produs la Bruxelles, la finalul unei conferințe de presă organizate după reuniunea Consiliului European, iar reacția sa a stârnit hohote de râs în sală.

Un jurnalist Sky News l-a întrebat pe Zelenski dacă simte că este făcut responsabil pentru dificultățile cu care se confruntă Trump înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, în contextul presiunilor exercitate în ultimele zile de administrația americană asupra Ucrainei.

„Președintele Trump se confruntă cu alegeri dificile la jumătatea mandatului, popularitatea sa personală e foarte jos, prețul motorinei în SUA e foarte ridicat, iar războiul pe care l-a pornit în Orientul Mijlociu nu merge așa cum și-ar fi dorit. Credeți că sunteți tratat ca un țap ispășitor pentru problemele sale?”, a întrebat jurnalistul.

O pauză de 15 secunde și un răspuns scurt

Zelenski nu a răspuns imediat. Președintele ucrainean a făcut o pauză de aproximativ 15 secunde, a zâmbit, apoi a rostit o singură frază:

„Acesta este răspunsul meu.”

Replica sa a provocat hohote de râs în sala de presă, iar momentul a devenit unul dintre cele mai remarcate episoade ale conferinței de la Bruxelles.

Întrebarea jurnalistului a venit pe fondul tensiunilor legate de relația dintre Washington și Kiev și al presiunilor exercitate de administrația Trump asupra Ucrainei.