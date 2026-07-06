Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită aliaților occidentali să adopte măsuri concrete pentru consolidarea apărării aeriene a țării, după unul dintre cele mai ample atacuri lansate de Rusia asupra Kievului în ultimele luni. Liderul de la Kiev avertizează că lipsa sistemelor moderne de apărare antiaeriană permite Moscovei să continue atacurile asupra infrastructurii și zonelor rezidențiale.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Volodimir Zelenski a transmis că summitul NATO trebuie să se încheie cu decizii clare privind sprijinul militar pentru Ucraina, în special în ceea ce privește livrarea sistemelor Patriot, transmite digi24.ro.

„Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficiente resurse pentru a opri această teroare”, a declarat liderul ucrainean.

Atac devastator asupra Kievului

Apelul vine la doar câteva ore după un nou bombardament masiv asupra capitalei ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, forțele ruse au lansat sute de drone și zeci de rachete, inclusiv rachete balistice și antinavă, dintre care o parte nu au putut fi interceptate de sistemele de apărare existente. Atacul s-a soldat cu cel puțin zece morți și numeroși răniți, în timp ce mai multe clădiri și obiective de infrastructură au fost avariate.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării susține că operațiunea a vizat obiective militare și companii din industria de apărare, precum și instalații energetice și aerodromuri militare din mai multe regiuni ale Ucrainei.

Patriot, prioritatea Kievului

În contextul intensificării atacurilor, Zelenski insistă ca Donald Trump să aprobe acordarea licențelor necesare pentru ca Ucraina și partenerii săi europeni să poată produce sisteme Patriot și rachete interceptoare PAC-3. Totodată, Kievul promovează dezvoltarea unui sistem european de apărare antiaeriană capabil să intercepteze rachete balistice, similar tehnologiei americane.

Presiune asupra aliaților occidentali

Solicitările Ucrainei vin într-un moment în care stocurile de rachete Patriot sunt tot mai reduse, pe fondul cererii crescute generate de conflictele din mai multe regiuni. Oficialii ucraineni avertizează că, fără un sprijin suplimentar și rapid din partea aliaților occidentali, apărarea aeriană a țării va fi supusă unei presiuni din ce în ce mai mari.

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