Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar pregăti un nou „atac masiv” asupra Ucrainei. Liderul de la Kiev spune că informațiile primite de serviciile secrete indică pregătiri pentru lovituri asupra infrastructurii din spatele frontului și le cere cetățenilor să nu ignore alertele aeriene.

„Există informații actualizate care indică faptul că rușii se pregătesc pentru un atac masiv. Vă rog, vă implor, aveți grijă de voi și răspundeți la semnalele de pericol de rachete”, a declarat Zelenski în mesajul său video adresat națiunii.

Kievul pregătește contramăsuri

Potrivit președintelui ucrainean, forțele aeriene și serviciile de informații sunt pregătite să reacționeze, însă capacitatea de apărare depinde de armamentul disponibil.

Zelenski spune că au fost pregătite măsuri suplimentare pentru protejarea logisticii și a obiectivelor-cheie. El a anunțat că ministrul Apărării și comandantul Forțelor Aeriene au prezentat planurile privind desfășurarea apărării antiaeriene și protejarea infrastructurii importante.

„Pregătim contramăsuri”, a transmis anterior Zelenski.

Rachetele balistice, principala problemă

Una dintre cele mai mari provocări pentru Ucraina rămâne interceptarea rachetelor balistice rusești. Pentru aceasta, Kievul are nevoie de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, produse în Statele Unite și solicitate în prezent de mai multe țări.

Zelenski susține că sprijinul partenerilor este esențial pentru capacitatea Ucrainei de a face față unui nou val de atacuri.

„Depinde foarte mult de partenerii noștri, de fiecare lider și de fiecare țară din lume care dispune de capacitățile defensive de care avem nevoie și care ni le poate furniza”, a spus președintele ucrainean.

Ucraina își consolidează apărarea împotriva dronelor

În paralel, Kievul a început să folosească noi mijloace pentru combaterea dronelor rusești. Aproximativ 20 de turele dotate cu tunuri și sisteme bazate pe inteligență artificială ar fi fost instalate în capitală și în împrejurimi, inclusiv în apropierea unor infrastructuri importante.

Ucraina continuă, totodată, să primească sprijin militar din partea aliaților. Germania a anunțat noi livrări de sisteme de apărare antiaeriană IRIS-T și de rachete interceptoare, iar Belgia urmează să transfere Kievului încă trei avioane F-16 până la sfârșitul anului.

În cazul unui nou atac de amploare, autoritățile de la Kiev avertizează că protejarea infrastructurii și a logisticii din interiorul țării va fi una dintre principalele mize.