Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că țara sa trebuie să devină membră a NATO, argumentând că armata ucraineană deține deja unele dintre cele mai avansate capacități de luptă din Europa și poate contribui la consolidarea apărării colective a Alianței.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului industriei de apărare, organizat la Ankara cu ocazia summitului NATO, unde liderul de la Kiev a subliniat că rolul Ucrainei în arhitectura de securitate europeană s-a schimbat radical după începutul războiului cu Rusia, transmite digi24.ro.

„Ucraina nu mai este un beneficiar al securității, ci a devenit un furnizor al acesteia”, a declarat Zelenski, menționând că experiența acumulată de forțele ucrainene pe front reprezintă o resursă importantă pentru Europa.

Potrivit președintelui ucrainean, armata Kievului a devenit o „sursă extraordinară de capacitate defensivă”, datorită adaptării rapide la noile tehnologii militare, în special în domeniul dronelor și al războiului modern.

„Chiar credeți că ar fi corect să lăsăm în afara NATO o țară și un popor cu un astfel de nivel de capacitate defensivă?”, a întrebat Zelenski.

El a argumentat că integrarea Ucrainei în Alianța Nord-Atlantică ar aduce beneficii nu doar Kievului, ci întregului bloc militar.

„Dacă dispunem deja de aceste capacități, dacă ucrainenii știu deja să lupte astfel, atunci este logic ca aceste capacități să devină parte a apărării colective a Alianței. Asta ne-ar face pe toți mai puternici”, a spus liderul ucrainean.

Kievul susține că poate contribui la apărarea Europei împotriva Rusiei

Zelenski a afirmat că aderarea Ucrainei la NATO ar consolida puterea de descurajare a Alianței în fața Rusiei. Potrivit acestuia, experiența dobândită în războiul actual a demonstrat că Ucraina poate contracara amenințări militare complexe și poate dezvolta rapid tehnologii de apărare.

Liderul ucrainean a menționat în special progresele în domeniul dronelor și al atacurilor la distanță, afirmând că forțele Kievului au reușit să lovească obiective strategice aflate la mii de kilometri de linia frontului.

„Am eliminat complet însăși ideea că Rusia ar avea o zonă strategică de retragere”, a declarat Zelenski.

Acesta a făcut referire la atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice rusești, inclusiv asupra unor rafinării de petrol, afirmând că acestea demonstrează schimbarea echilibrului tehnologic pe câmpul de luptă.

Zelenski cere mai multe sisteme Patriot și cooperare tehnologică

Președintele ucrainean a mai spus că principala vulnerabilitate a Ucrainei și a Europei rămâne apărarea aeriană antibalistică. El a avertizat că nivelurile actuale de producție ale sistemelor occidentale nu sunt suficiente pentru amploarea atacurilor cu rachete și drone observate atât în Ucraina, cât și în alte regiuni afectate de conflicte.

„Cei care apără viața au nevoie de mai multe sisteme Patriot”, a declarat Zelenski, referindu-se la sistemele americane de apărare aeriană.

Totodată, el a îndemnat statele europene să accelereze dezvoltarea propriilor sisteme de apărare produse în serie.

Întâlnire cu Donald Trump la Ankara

Declarațiile lui Zelenski vin înaintea întâlnirii pe care acesta urmează să o aibă miercuri, la Ankara, cu președintele SUA, Donald Trump. Liderul american s-a pronunțat anterior împotriva aderării Ucrainei la NATO, însă Kievul continuă să pledeze pentru integrarea în Alianță, considerând-o o garanție esențială de securitate.

La întrevederea cu Trump, Zelenski este așteptat să insiste și asupra necesității ca Ucraina să primească acces la tehnologii avansate de apărare, inclusiv prin extinderea cooperării privind sistemele Patriot.